Mansur Yavaş, taşımalı mitinglere devam etti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkan seçildikten sonra çıktığı TV programlarında geçmiş dönemlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının zorla mitinglere götürüldüğünü iddia etmiş ve "Gerçekten emeğini veren insanlarla çalışıyoruz onları ne maçlara götürüyoruz ne de mitinglere zorla götürüyoruz" diye konuşmuştu. Yavaş, Ankaralılara "Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız" sözünü de vermişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önceki konuşmalarında "İnsanlar seçildikten sonra parti rozetini çıkarmalılar. Onları ne maça götürüyoruz ne de zorla mitinglere götürüyoruz. İnsanlar karşısındakilerin ne olduğunu bilemez. Biz herkese hizmet etmek istiyoruz. Partizanlıktan çok çektik. Ankara Belediyesi'nde çalışan herkes benim mesai arkadaşımdır. Herkes ev bakıyor, çocuk okutuyor. Baba çocuklarının kahramanı. Bunu kendime yakıştıramam. Emeğinin karşılığını veren herkes benim mesai arkadaşımdır." şeklinde görüşler ortaya koymuştu.