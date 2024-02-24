Mansur Yavaş, taşımalı mitinglere devam etti! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “taşımalı mitinglerle” gündeme gelmeye devam ediyor. Son bir haftada üç mitinginde, belediye araçları ile personelini ve CHP’li vatandaşları taşıtan Mansur Yavaş’a Ankaralılar tepki gösterdi. Özellikle ANFA Güvenlik personeli, amirinden memuruna, her rütbede tamamen esaret altında hareket ederek tüm etkinliklere taşınıyor.