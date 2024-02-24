Video Haber Mansur Yavaş, taşımalı mitinglere devam etti! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Mansur Yavaş, taşımalı mitinglere devam etti! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Mansur Yavaş, taşımalı mitinglere devam etti! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

24.02.2024 | 10:54

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “taşımalı mitinglerle” gündeme gelmeye devam ediyor. Son bir haftada üç mitinginde, belediye araçları ile personelini ve CHP’li vatandaşları taşıtan Mansur Yavaş’a Ankaralılar tepki gösterdi. Özellikle ANFA Güvenlik personeli, amirinden memuruna, her rütbede tamamen esaret altında hareket ederek tüm etkinliklere taşınıyor.

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