PKK sempatizanları iyice kudurdu: CHP/DEM ittifakı sonrası sahnelendi! Teröristbaşı Öcalan’a özgürlük çağrısı

CHP'nin Esenyurt'taki adayı terörle mücadeleyi ve 'Türk'lüğü hedef alan PKK yanlısı Ahmet Özer oldu. CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in yerel seçimler için kirli pazarlığı/işbirliği vatandaşın ve İstanbullunun büyük tepkisini çekti.
DEM'in Esenyurt'ta düzenlediği mitingde de yine büyük bir skandal yaşandı. Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı, özgürlük çağrıları yapıldı.
CHP/DEM'İN ADAYI ÖZER'İN SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR!
'Türkiye'de devlet kurmak Kürtler'in hakkı' 'Türklük dayatılıyor' 'Özerklik talebi' gibi Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü hedef alan ifadeleri sık sık dile getiren Ahmet Özer'in seçimleri kazanması halinde de DEM'e geçmesi için anlaşıldığı öğrenildi.
Öte yandan; DEM Parti'li 10 meclis üyesinin CHP Esenyurt Meclis üyeliği listesine alındığı bildirildi.
İSTANBUL'DA KİRLİ İTTİFAK!
İşte tüm bu gelişmeler İstanbul'daki kirli ittifak tablosunu netleştirirken, DEM; Esenyurt'ta skandal bir miting gerçekleştirdi.
PKK'ya yakın Mezopotamya Haber Ajansı da haberi 'Esenyurt mitingde Abdullah Öcalan posteri' başlığıyla bilinçli bir şekilde servis etti.
DEM Parti tarafından İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen mitinginde 40 bin insanın katili terörist başı Abdullah Öcalan posteri açıldı. Mitinge katılanlar ayrıca sık sık terörist başı lehine slogan attı. DEM Parti, İstanbul Esenyurt meydanında, "Demokrasi ve Özgürlük" adıyla miting düzenlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mitingde katılımcılar alana aranarak alındı.
TERÖRİSTBAŞININ POSTERİ AÇILDI
Mitinge katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı eş başkan adayları Murat Çepni ile Meral Danış Bektaş ve bazı DEM Parti milletvekilleri partililerini selamladı. Mitingde terörist başı 40 bin kişinin katili Abdullah Öcalan'ın posteri açılırken terörist başı lehine sık sık slogan atıldı.
PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAK MESAJI
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.
22 İLÇEDE ADAY GÖSTERMEDİ
DEM sadece Esenyurt değil, kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıklarla yurt genelinde belirlenen yerlerde ve "kent uzlaşısı" kapsamında sadece İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermedi. CHP ile anlaşma kapsamında DEM listesi üzerinden aday gösterilmeyen ilçeler şöyle:
1- Ataşehir
2- Avcılar
3- Bağcılar
4- Bahçelievler
5- Bayrampaşa
6- Beyoğlu
7- Çatalca
8- Çekmeköy
9- Esenyurt
10- Eyüpsultan
11- Fatih
12- Kartal
13- Maltepe
14- Pendik
15- Sancaktepe
16- Sarıyer
17- Silivri
18- Şile
19- Şişli
20- Tuzla
21- Üsküdar
22- Zeytinburnu