PKK sempatizanları iyice kudurdu: CHP/DEM ittifakı sonrası sahnelendi! Teröristbaşı Öcalan’a özgürlük çağrısı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in karanlık pazarlıklarla giriştiği kirli işbirliği daha da görünür oldu. CHP, Esenyurt'ta bir önceki adayı Ali Gökmen'i geri çekti ve yerine skandal 'Kürdistan' çıkışlarıyla da bilinen PKK sempatizanı Ahmet Özer'i aday gösterdi.