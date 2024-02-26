Sirkeci-Kazlıçeşme hattı bugün açılıyor

İstanbul'da tarih, turizm ve ulaşımı buluşturan yeni nesil raylı sistem hattı Sirkeci Kazlıçeşme hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor. İstanbullulara ve yerliyabancı turistlere tarihi doku içinde eşsiz bir seyahat imkanı sunacak hat bisiklet ve yaya yollarıyle, sosyokültürel alanlarla donatıldı.Kazlıçeşme, Yedikule, Kocamustafapaşa, Cerrahpaşa, Yenikapı, Kumkapı, Cankurtaran, Sirkeci olmak üzere 8 duraklık rotada seyahat süresi 20 dakika olacak. 8.3 kilometrelik hat İstanbul'un hafızasında yer eden emektar banliyö tren hattının yeniden ihya edilmesiyle e yapıldı. Proje, ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet gibi imkânları İstanbullularla buluşturacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün Ahaber canlı yayınında hattın test sürüşünü yaptı. Uraaloğlu sonrasında Sirkeci Garı'nda bekleyen vatandaşlarla biraraya gelerek çay içti. Uraloğlu "Bu projemiz yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesidir" dedi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da "Fatih'in tarahi semtlerinde oturan vatandaşlarımız için banliyö hattının kapanmasıyla şehirle ulaşım irtibatı zorlaşmıştı. Eski hattan daha iyi bir hat inşa edildi. İstanbullular ve turistler burada denizi ve tarihi surları seyredebilecek" dedi.