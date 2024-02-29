CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı’dan AK Parti seçmenine hakaret: Cahil, beter ol...

Türkiye, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimlerine doğru gidiyor. Seçime kısa bir süre kala muhalefet çevresinde kullanılan dil hareket ve küfürlere dönüştü. Skandal açıklamalarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, bu kez AK Parti seçmenine hakaretler etti.
"ÜÇ KURUŞ AVANTA VERİNCE..."
Ana haber bülteninde konuşan Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren vatandaşları cahil" diyerek aşağıladı. "Bunlara üç kuruş avanta verince..." diyerek sözlerine devam eden Ataklı, muhalefete de "Niye bu insanlar hala AK Parti diyor öğreneceksiniz" sözleri ile seslendi.
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine hakaret
"ADAM AK PARTİ DİYOR... BETER OL"
Ataklı şu ifadeleri kullandı:
"Bunca eziyet, bunca yoksulluk, bunca baskı, adam AK Parti diyor. Rakamlara şaşırıyorum anketlerde yüzde 40 diyor İstanbul'da. İstanbul'da yüzde 40'sa beter ol dersin yani ne istiyorsan yap."