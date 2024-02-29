CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı’dan AK Parti seçmenine hakaret: Cahil, beter ol...

Türkiye, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimlerine doğru gidiyor. Seçime kısa bir süre kala muhalefet çevresinde kullanılan dil hareket ve küfürlere dönüştü. Skandal açıklamalarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, bu kez AK Parti seçmenine hakaretler etti.