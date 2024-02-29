Haberler Gündem Haberleri CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine hakaret: Cahil, beter ol...
Giriş Tarihi: 29.2.2024 21:37 Son Güncelleme: 29.2.2024 21:41

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine hakaret: Cahil, beter ol...

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren vatandaşları aşağıladı. AK Parti seçmenine "cahil" diyerek hakaretler savuran Ataklı, "Rakamlara şaşırıyorum anketlerde yüzde 40 diyor İstanbul'da. İstanbul'da yüzde 40'sa beter ol dersin yani ne istiyorsan yap." ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı’dan AK Parti seçmenine hakaret: Cahil, beter ol...

Türkiye, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimlerine doğru gidiyor. Seçime kısa bir süre kala muhalefet çevresinde kullanılan dil hareket ve küfürlere dönüştü. Skandal açıklamalarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, bu kez AK Parti seçmenine hakaretler etti.

"ÜÇ KURUŞ AVANTA VERİNCE..."

Ana haber bülteninde konuşan Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren vatandaşları cahil" diyerek aşağıladı. "Bunlara üç kuruş avanta verince..." diyerek sözlerine devam eden Ataklı, muhalefete de "Niye bu insanlar hala AK Parti diyor öğreneceksiniz" sözleri ile seslendi.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine hakaret

"ADAM AK PARTİ DİYOR... BETER OL"

Ataklı şu ifadeleri kullandı:

"Bunca eziyet, bunca yoksulluk, bunca baskı, adam AK Parti diyor. Rakamlara şaşırıyorum anketlerde yüzde 40 diyor İstanbul'da. İstanbul'da yüzde 40'sa beter ol dersin yani ne istiyorsan yap."

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine hakaret: Cahil, beter ol...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA