Can Ataklı’dan skandal PKK açıklaması: “Bölücü terör örgütü tanımı yanlış”

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, zaman zaman Youtube kanalında yaptığı çıkışlarla gündeme geliyor. Ataklı, bu sefer ise açıklamalarında terör örgütü PKK'yı savundu. Skandal bir açıklama yapan Ataklı, "Her cümleye bölücü terör örgütü tanımı koyuluyor. Bence artık bu bölücü tanımı yanlış. Dikkat edin bakın PKK, çok uzun süredir sivil halka yönelik bir operasyon yapmıyor, bombalar falan patlatmıyor, hedef asker. Bir örgüt asker öldürüyorsa bunun dünyada ya da askere saldırıyorsa, dünyadaki karşılığı terör olmadığıdır" ifadelerini kullandı.

"BÖLÜCÜ TANIMI YANLIŞ, HEDEF ASKER"

Terör örgütü PKK'nın artık sivilleri hedef almadığını iddia eden Ataklı, geçtiğimiz yıl İstiklal caddesinde sivilleri de hedef alan bombalı saldırıyı perdeleyerek PKK'nın sadece askerleri hedef aldığını yönünde bir açıklama yaptı.

Ataklı'nın sosyal medyada da tepkilere neden olan açıklaması şöyle: "(…) Daha altını çizerek böyle her cümleye bölücü terör örgütü, bölücü terör örgütü. Ben de diyorum ki artık bu bölücü tanımı bence yanlış. PKK terör örgütüdür. Noktayı koymamız lazım. Başına bir sıfat eklediğiniz an ne oluyor biliyor musunuz? Dünyada bu terör örgütü terör örgütü olarak değil, kendi özgürlüğü, kendi bağımsızlığı, kendi hakları için mücadele eden insanlar durumuna geliyor. Eski Orgeneral şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler diyor ki, aldığımız tedbirlerle PKK artık şehirlere gelemiyor. Oralarda masum insanlara eylem yapmıyor. Dikkat edin bakın PKK, çok uzun süredir sivil halka yönelik bir operasyon yapmıyor, bombalar falan patlatmıyor, hedef asker. Bir örgüt asker öldürüyorsa bunun dünyada ya da askere saldırıyorsa, dünyadaki karşılığı terör olmadığıdır. İnce bir ayrıntı yanlış da değerlendirilebilir, yine cımbızlayabilirler ama öyle kabul edilmiyor. Türkiye ısrarla terör örgütü yerine bölücü bölücü dediği an dışardan baktığınızda neyi görüyorsunuz? Bölücü yani bir yerden kendisine toprak istiyor. O zaman özgürlük savaşçısı muamelesi yapıyorlar."

SKANDAL AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ: "HEDEF ASKER OLUNCA SIKINTI YOK MU?"

Sosyal medyada Can Ataklı'ya tepkilerin ise ardı arkası kesilmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı olan Cenk Demir, "Hedef asker olunca sıkıntı yok mu?" diye sordu. Murat Emanet ise Ataklı'ya tepkisini şöyle dile getirdi: "Şaşırttık mı hayır! Türk solu bu dur işte!"

"DEVLETİMİN ASKERİ, POLİSİ GÖZ AÇTIRMIYOR DA ONDAN PATLAMIYOR"

Sosyal medya kullanıcısı Mümin Başkurt ise "Asker bu toprakların evladı değil mi? 'Bugüne kadar ölen vatandaşları unutalım mı?' diyor" şeklinde tepki gösterdi.

Mehmet Tüfekçi ise tepkisini şöyle dile getirdi: "Neymiş efendim bomba patlamıyormuş! Sanki istedikleri için patlamıyor? Devletimin askeri, polisi göz açtırmıyor da ondan patlamıyor. O bombalar terörist ne zaman adam seçer oldu, yoldan geçen herhangi biri de aile babası olabilir. O dağda sadece asker dedikleri de bir aile babası."

"PKK SİVİL ASKER DEMEDEN KATLİAM YAPAN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Fethi Yılmaz ise Can Ataklı'nın açıklamalarına yaptığı yorumda "Sınır ötesi operasyonlar olmasa o yayını yaptığı binanın önünde patlatacaklar. Belki mutfağına el bombası atacaklar fırsat ve imkân bulsalar. PKK sivil asker demeden katliam yapan bir terör örgütüdür" dedi.

Ziya Karacan da tepki gösterenlerdendi. Karacan, "İşte yapılmak istenen tam da bu, katil sürüsünü dünya kamuoyunda özgürlük savaşçısına dönüştürüp süreci başka yerlere götürmek, en iyi aparatları da bunun gibi iyi-kötü bir kitlesi olan devlet millet mukaddesat karşıtları" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada Can Ataklı'nın PKK'yı savunmasına yönelik açıklamalarına tepkiler sürüyor. Birçok vatandaş sosyal medya platformlarında Ataklı'nın skandal çıkışına tepki mesajları atıyor.