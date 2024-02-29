CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine hakaret
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren vatandaşları aşağıladı. AK Parti seçmenine "cahil" diyerek hakaretler savuran Ataklı, "Rakamlara şaşırıyorum anketlerde yüzde 40 diyor İstanbul'da. İstanbul'da yüzde 40'sa beter ol dersin yani ne istiyorsan yap." ifadelerini kullandı.
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