Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da 'Kandil' uzlaşısı! CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi
Giriş Tarihi: 6.3.2024 22:41 Son Güncelleme: 6.3.2024 22:47

İstanbul'da 'Kandil' uzlaşısı! CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi

CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında ittifak yaptı. Kirli ittifakın ilk adımı olarak CHP Esenyurt adayını değiştirdi, "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer, aday gösterildi. Özer, konuk olduğu bir televizyon programında kirli ittifakın varlığını bir kez daha yineledi. "Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım" diyen Özer, teklifin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini söyledi.

İstanbul’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP-DEM’in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi

CHP'nin DEM Parti ile yaptığı kirli ittifaka ilişkin her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere, CHP DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti.

CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi

"KENT UZLAŞISININ ADAYI OLARAK ORTAYA ÇIKTIM"

Skandal "Kürdistan" sözleri ile bilinen Özer, katıldığı bir televizyon programında CHP-DEM ittifakına ilişkin konuştu. Açık açık kirli ittifakı itiraf eden Özer, "Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim" dedi.

"ADAYLIK ÖNERİSİ ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN"

Önerinin kimden geldiğine ilişkin soruya da cevap veren Özer şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bana böyle bir adaylığı önerdi. Öneri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır."

CHP, DEM İÇİN ADAYINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

CHP de DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti. 2015'te HDP'den Van'da milletvekili adayı olan Özer, Kürtler'in devlet kurma hakkının olduğunu savunuyor.

AHMET ÖZER'İN SİCİLİ KABARIK!

CHP'nin DEM Parti'yle uzlaşarak Esenyurt'ta aday gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Özer, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edildiği, ideolojik olarak "tarafsız" vurgulardan oluşan, Kürt kimliğine de atıf yapılan çok kimlikli bir vatandaşlık tanımı içeren hukukî düzenlemeleri savunuyor. Bu talepler de Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri de dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.

CHP ile DEM Parti iş birliğini açık etti: Aytuğ Atıcı'dan ittifak itirafı

AYTUĞ ATICI DA İTTİFAKI İTİRAF ETMİŞTİ

CHP'li Aytuğ Atıcı da ittifakın gizli değil açık seçik yapıldığını ilan etmişti. "Herkesin gözü önünde ittifak yaptık" diyen Atıcı, "Esenyurt'ta, Mersin Akdeniz'de yaşanan bir iş birliğidir. Keşke daha çok yerde yapılsaydı." ifadelerini kullanmıştı.

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İstanbul'da 'Kandil' uzlaşısı! CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi
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