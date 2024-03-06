İstanbul’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP-DEM’in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi

CHP'nin DEM Parti ile yaptığı kirli ittifaka ilişkin her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere, CHP DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti.

CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi

"KENT UZLAŞISININ ADAYI OLARAK ORTAYA ÇIKTIM"

Skandal "Kürdistan" sözleri ile bilinen Özer, katıldığı bir televizyon programında CHP-DEM ittifakına ilişkin konuştu. Açık açık kirli ittifakı itiraf eden Özer, "Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim" dedi.