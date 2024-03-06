İstanbul’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP-DEM’in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi

CHP'nin DEM Parti ile yaptığı kirli ittifaka ilişkin her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere, CHP DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti.
CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi
"KENT UZLAŞISININ ADAYI OLARAK ORTAYA ÇIKTIM"
Skandal "Kürdistan" sözleri ile bilinen Özer, katıldığı bir televizyon programında CHP-DEM ittifakına ilişkin konuştu. Açık açık kirli ittifakı itiraf eden Özer, "Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim" dedi.
"ADAYLIK ÖNERİSİ ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN"
Önerinin kimden geldiğine ilişkin soruya da cevap veren Özer şunları söyledi:
"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bana böyle bir adaylığı önerdi. Öneri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır."
AHMET ÖZER'İN SİCİLİ KABARIK!
CHP'nin DEM Parti'yle uzlaşarak Esenyurt'ta aday gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Özer, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edildiği, ideolojik olarak "tarafsız" vurgulardan oluşan, Kürt kimliğine de atıf yapılan çok kimlikli bir vatandaşlık tanımı içeren hukukî düzenlemeleri savunuyor. Bu talepler de Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri de dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.
CHP ile DEM Parti iş birliğini açık etti: Aytuğ Atıcı'dan ittifak itirafı
AYTUĞ ATICI DA İTTİFAKI İTİRAF ETMİŞTİ
CHP'li Aytuğ Atıcı da ittifakın gizli değil açık seçik yapıldığını ilan etmişti. "Herkesin gözü önünde ittifak yaptık" diyen Atıcı, "Esenyurt'ta, Mersin Akdeniz'de yaşanan bir iş birliğidir. Keşke daha çok yerde yapılsaydı." ifadelerini kullanmıştı.