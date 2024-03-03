Video Haber CHP ile DEM Parti iş birliğini açık etti: Aytuğ Atıcı'dan ittifak itirafı
CHP ile DEM Parti iş birliğini açık etti: Aytuğ Atıcı'dan ittifak itirafı

CHP ile DEM Parti iş birliğini açık etti: Aytuğ Atıcı'dan ittifak itirafı

03.03.2024 | 01:15

CHP ile DEM Parti arasındaki "kent uzlaşısı" adı altında kurulan kirli ittifak iyice ete kemiğe büründü. CHP'li Aytuğ Atıcı, ittifakın gizli değil açık seçik yapıldığını ilan etti. "Herkesin gözü önünde ittifak yaptık" diyen Atıcı, "Esenyurt'ta, Mersin Akdeniz'de yaşanan bir iş birliğidir. Keşke daha çok yerde yapılsaydı." ifadelerini kullandı.

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