CHP’de kirli para trafiği skandalı! ’Bağış’ süsü dediler, gerçekler ortaya çıktı: Soruşturma başlatıldı

CHP'li İBB Başkanı'nın danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu video sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlattı.

CHP ise yaptığı açıklama ve sosyal medyadaki trolleri ile kirli para trafiğine 'bağış' süsü verme çabasına girişti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu çarpıtma girişimlerine tokat gibi yanıt verdi.