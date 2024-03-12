CHP’de kirli para trafiği skandalı! ’Bağış’ süsü dediler, gerçekler ortaya çıktı: Soruşturma başlatıldı

CHP'li İBB Başkanı'nın danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu video sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlattı.
CHP ise yaptığı açıklama ve sosyal medyadaki trolleri ile kirli para trafiğine 'bağış' süsü verme çabasına girişti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu çarpıtma girişimlerine tokat gibi yanıt verdi.
Özkaya şu ifadeleri kullandı:
"YALANINIZ BATSIN"
"Hay yalanınız batsın; sizin içinizde hiç mi Siyasi Partiler Kanunu bilen hukukçu ve mali müşavir yok. 2820 sayılı SPK'nun 66/2.maddesi gereğince 2019 yılında YDO ile artırılmış haliyle bir kişinin siyasi partiye yapacağı bağışın en üst sınırı 54.566,27 TL'dir. Bu miktarın üstü bağış yasaktır.
Bağışlar mutlaka onaylanmış makbuz mukabilinde olur. Yine aynı Kanunun 116/1.maddesi gereğince Kanuna aykırı bağışta bulunan kişi ve bağışı kabul eden parti yetkilisi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
HERKES YASAL SORUMLU OLACAK
Bu durumda söylediğiniz miktarlar için böyle A4 kağıda çiziktirilmiş müsvetteler değil, doğru dürüst onaylı makbuzlar ve banka dekontları sunmanız gerekiyor, aksi halde ilgili herkes yasal olarak sorumlu olacaktır..."
CHP'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklama yaptı. CHP'den yapılan açıklamada görüntülerin İstanbul İl Başkanlığı binasında değil mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği iddia edildi. Görüntülerin 2019 yılına ait olduğu da öne sürülürken olaya ilişkin bir tesellüm tutanağı da paylaşıldı.
"O İL BİNASININ ALIMINDA AVUKAT OLARAK BULUNDUM"
CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin açıklamasını yalanladı. "CHP İstanbul İl Başkanlığının yayınladığı paçavradan ibaret düzmece belgesine itibar edilmemelidir" diyen Çiçek, "Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum! 30 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
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"İŞLEMLER BANKA ÜZERİNDEN YAPILDI"
Bunların dışında haricen bir rakamın söz konusu olmadığını dile getiren Çiçek, "Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır! Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tespit ve gereğini yapacak makamlar bellidir" dedi.
ÇANTALARCA PARA KİME GİTTİ?
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür de konuyu köşesine taşıdı. Övür, "İlginçtir, sosyal medya yıkılıyor ama ne İmamoğlu'ndan ne de İl Başkanı Özgür Çelik'ten bir ses var. Seçim süreçlerinde bu tür iddialara hep şüpheyle bakarım. Ama İstanbul İl Kongresi ve CHP kurultay sürecinde dönen dolaplar, pazar günü açılan döviz büroları, il il dolaşan "çantalar" ortada şüphe falan bırakmıyor." ifadelerini kullandı.
İBB'nin danışmanlar ordusuyla yönetildiğini söyleyen Övür, bu durumun asıl nedeninin 'para kaynağı' yaratmak olduğuna dikkat çekti.
Övür, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş isminin bu konuda öne çıkan isimler olduğunu vurgulayarak, eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da unutulmaması gerektiğini ifade etti.
Övür, yazısında İmamoğlu'na " Bu paralar İBB kaynaklarından mı aktarıldı? Bu paraların CHP İl Başkanlığı'nda ne işi var? Bir işi yoksa kasanız olduğu iddia edilen Fatih Keleş orada ne yapıyor? Son bir soru: Asker arkadaşınız Bayar'ın topladığı paralar nereye gitti? Ve o paralar yasal mıydı?" sorularını yöneltti.