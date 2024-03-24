400 proje ile Fatih’te değişim destanı

İstanbul'un en eski ilçelerinden Fatih'te 5 yıl içinde adeta bir dönüşüm rüzgarı esti. Fatih Belediyesi, 400 farklı projeyi hayata geçirerek şehre yeni bir soluk kazandırdı. Kentsel dönüşümden yeşil alan çalışmalarına, sosyal tesislerden spor alanlarına, kütüphanelerden tarihi eserlerin restorasyonuna kadar geniş bir yelpazede etkileyici adımlar attı.Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan önderliğinde gençlere yönelik önemli projeler hayata geçirildi. 12 yeni kütüphaneyle öğrencilerin eğitimine katkı sağlanırken, Suriçi Kart avantajlarıyla 286 bin 253 kişiye destek sağlandı. Ayrıca, 9 farklı spor tesisiyle 145 bin 49 vatandaşa spor imkanı sunuldu. 'Daha Güvenli Bir Fatih' hedefiyle Silivrikapı, Balat, Karagümrük, Samatya Karakolları ve Yabancı Şube Müdürlüğü Emniyet Teşkilatı'na kazandırıldı, suç oranında yüzde 30'luk düşüş sağlandı. Okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için 473 öğrencinin eğitim aldığı Çocuk Durağı projesini geliştiren belediye, ilçedeki otopark sorununa çözüm bulmak için bin 800 araç kapasiteli 22 otoparkı hizmete aldı.Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi yarımadayı dünyanın cazibe noktası yapmak için önemli çalışmalara imza atan Fatih Belediyesi, 14'ü yeni, 20'si revize olmak üzere toplam 34 park projesi tamamladı. Yedikule Hisarı ve Kapalıçarşı'nın da içinde olduğu 24 önemli restorasyon uygulaması hayata geçirildi. Kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satışını yapabilmeleri için Karınca El Emeği Mağazaları açıldı.Başkan Turan, ilçenin değerlerine sahip çıkıp vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak, "Dirençli ve Sürdürülebilir Fatih", "Erişilebilir Fatih", "Daha Güvenli Fatih", "Değerleriyle Gelişen Fatih", "Ekonomisiyle Büyüyen ve Gelişen Fatih", "Yenilikçi Fatih" ve ''Kapsayıcı ve Adil Fatih" başlıklı 7 ana ilke belirlediklerinin altını çizdi.Başkan Turan, "Sur diplerindeki 70 bin metrekarelik bir alanı, yeşil alan olarak Fatihimize kazandırdık. Karasurları Millet Bahçemiz yeşil vizyonumuzun taç projesidir. Tarihi surların çevresindeki karmaşayı, kötü yapılaşmayı, kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, bunun yerine bölgeyi sosyal, kültürel, ekonomik anlamda değer üreten bir mekân hâline dönüştürmek Fatih'e dair, en büyük hayallerimden biriydi" dedi.