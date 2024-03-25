CHP’den alçak saldırı! Yere yatırıp tekmelemişlerdi: Mahkemeden flaş karar

"ELİNDEN BROŞÜRLERİ ALMAK İSTEDİM AMA DÜŞTÜ"

Şüpheli K.S., sorgusunda diğer şüphelilerin de kendisi gibi CHP pankart ekibinden olduklarını söyleyerek "Bizim WhatsApp grubumuza belediye başkanı hakkında asılsız ve imzasız broşür dağıtıldığına dair bir mesaj geldi. Biz de sokaklara dağılarak broşürleri toplamaya başladık. Ardından bir araç plakası ve aracın konumu paylaşıldı. Olay yerine gittim, müştekiyi mahalleden tanırım. Elindekilerin yasaklı broşür olduğunu kendisine söyledim ve elindekileri almaya çalıştım. O esnada müşteki yere düştü, kafasını vurdu. Yerden kaldırıp su verdik. İki dakika içinde kendine geldi, sonra arabasına binip gitti. Biz kimseyi darp etmedik, müştekinin neden böyle ifade verdiğini anlamış değilim" diyerek suçlamaları reddetti.

AK Partili Ramazan Amca'yı yere yatırıp tekmelemişlerdi: CHP'li magandalar yakalandı! Suç makinası çıktılar...