CHP'den alçak saldırı! AK Partili Ramazan Amca'yı yere yatırıp tekmelediler... | Video
Maltepe’de AK Parti broşürü dağıtan 72 yaşındaki R.Ş.’yi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden K.S. tutuklandı. Sorgusunda kendisi ve diğer şüphelilerin CHP broşür dağıtma ekibinden olduğunu söyleyen K.S., “Whatsapp grubumuza başkan adayımız hakkında asılsız broşür dağıtıldığı bilgisi geldi. Müştekinin elinden broşürleri almak isterken yere düştü” diyerek darp iddiaları reddetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
03:20
İZSU'da maaşları ödenmeyen şoförler eylem başlattı | Video 25.03.2024 | 13:37
06:01
5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olan Berk Göktaş A Haber'e konuştu | Video 25.03.2024 | 13:28
00:44
01:25
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih açıklandı | Video 25.03.2024 | 12:35
02:22
00:31
00:15
“Mahzen-19” operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı | Video 25.03.2024 | 08:39
00:43
01:50
Komedyen Bassem Youssef Batı medyasınının ikiyüzlülüğünü açıkça ortaya koydu 24.03.2024 | 23:48
00:26
03:02
00:52
16:27
02:10
Başkan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu ile şarkı söyledi | Video 24.03.2024 | 16:03
48:33
Başkan Erdoğan, Büyük İstanbul Mitinginde İstanbullularla buluştu | Video 24.03.2024 | 16:01
01:18
Başkan Erdoğan: "Sağlam adam, sağlam aday" | Video 24.03.2024 | 16:00
01:51
18:11