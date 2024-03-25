Video Haber CHP'den alçak saldırı! AK Partili Ramazan Amca'yı yere yatırıp tekmelediler... | Video
CHP'den alçak saldırı! AK Partili Ramazan Amca'yı yere yatırıp tekmelediler... | Video

CHP'den alçak saldırı! AK Partili Ramazan Amca'yı yere yatırıp tekmelediler... | Video

25.03.2024 | 13:10

Maltepe’de AK Parti broşürü dağıtan 72 yaşındaki R.Ş.’yi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden K.S. tutuklandı. Sorgusunda kendisi ve diğer şüphelilerin CHP broşür dağıtma ekibinden olduğunu söyleyen K.S., “Whatsapp grubumuza başkan adayımız hakkında asılsız broşür dağıtıldığı bilgisi geldi. Müştekinin elinden broşürleri almak isterken yere düştü” diyerek darp iddiaları reddetti.

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