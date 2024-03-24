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Giriş Tarihi: 24.3.2024 22:32 Son Güncelleme: 24.3.2024 22:34

AK Partili Ramazan Amca'yı yere yatırıp tekmelemişlerdi: CHP'li magandalar yakalandı! Suç makinası çıktılar...

31 Mart Yerel Seçimlerine 1 hafta kalırken, CHP'li bir grup Maltepe'de seçim çalışması yapan Ramazan Amca'ya yanında bulunan kadınlara alçak saldırıda bulundu. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 6 magandayı yakaladı. Şahıslar adeta suç makinası çıktı.

AK Partili Ramazan Amca’yı yere yatırıp tekmelemişlerdi: CHP’li magandalar yakalandı! Suç makinası çıktılar...

İstanbul Maltepe'de CHP'liler 72 yaşındaki Ramazan Amca'ya ve yanındaki seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı. Ramazan Amca, 8-10 kişilik CHP'li grubun kendisini "Neden broşür dağıtıyorsun?" diyerek hedef aldığını ve yere yatırıp tekmelediğini kaydetti.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Seçim çalışması esnasında broşür dağıtırken kalabalık bir grup tarafından darp edilen Ramazan Amcamızı hastanede ziyaret ettik. Maltepe Gülensu Mahalle Başkanlığımızı yapmış, 72 yaşında bir teşkilat emektarımız. Ellerinde olsa kendilerinden başka kimseye nefes aldırmayacak, yaşam hakkı tanımayacak bu anlayışın provokasyonlarına gelmeyeceğiz. Biz tüm teşkilatlarımızla, huzurlu bir Türkiye için mücadele edeceğiz." dedi.

Saldırganların AK Partili Ramazan Amca'yı ve beraberindekileri Emek Caddesi üzerinde seçim çalışması yaptıkları sırada önce sözlü taciz ardından da darp ettikleri öğrenildi.

6 MAGANDAYA GÖZALTI! SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR!

Ekipler yaptıkları incelemenin ardından saldırıda bulunan 6 magandayı gözaltına aldı.. Yapılan çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştiren Y.S., K.S., B.U. İsimli şahıslar ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ., C.D. isimli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yapılan inceleme sonucunda ise; (CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye) 1977 doğumlu Y.S'nin kasten yaralama suçundan 2 suç kaydı, 1975 doğumlu K.S'nin kasten yaralama, mala zarar verme , tehtid/hakaret suçlarından 3 adet suç kaydı, 2000 doğumlu B.U'nin ise 1 adet suç kaydının mevcut olduğu öğrenildi.

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AK Partili Ramazan Amca'yı yere yatırıp tekmelemişlerdi: CHP'li magandalar yakalandı! Suç makinası çıktılar...
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