Chp’li Şişli Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı! Kılıç gibi Keskin de Topu CHP İl Başkanlığı’na attı



"400 BİN LİRA TOPLADIK"

9 kişiden toplamda 400 bin lira civarında bağış topladığını ve son olarak ta avukatı Ergün özer'in ofisine giderek kendisinden de 50 bin lira bağışı elden teslim aldığını aktaran Keskin, o dönem özel kalem müdürü olan şimdiki yardımcısı Onur Öksel'i avukatının ofisine çağırdığını söyledi. Keskin, "Ben de o sırada ofisten çıkıyordum. Bina girişinde karşılaştık. Burada bir el çantası içerisinde bağış paralarını Onur'a teslim ettim ve kendisine götüreceği adresi bir kağıda yazarak verdim" ifadelerini kullandı.



"TÜM SORUMLULUK CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA"

Paranın nereye götürüleceğini CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan şu anda ismini hatırlayamadığım bir kişinin kendisini arayarak söylediğini iddia eden Keskin ifadesini şöyle sürdürdü: "Zaten bağış kampanyası ve paranın harcanması noktasında bütün sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aittir. Paranın bana verilen adreste kime teslim edileceğini de söylemediler. Onur da kendisine verdiğim talimat doğrultusunda, içerisinde bağış paralarının bulunduğu çantayı alarak adrese götürdü. Parayı teslim ettikten sonra beni arayarak parayı sorunsuz şekilde götürdüğünü, parayı belirtilen adresteki kişilere teslim ettiğini ve oradan ayrıldığını söyledi. Ben de teşekkür ettim ve konu kapandı. Onur Öksel'in kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde elinde bulunan çanta benim tarafımdan kendisine verilen ve içerisinde 400 bin lira bağış paralarının bulunduğu çantadır. "