Chp’li Şişli Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı! Kılıç gibi Keskin de Topu CHP İl Başkanlığı’na attı

CHP İstanbul il binasının satın alınmasıyla ilgili olduğu iddia edilen parayı ofise taşıyan isimlerden Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yardımcısı Melih Morsünbül'ün başkanlarından aldıkları talimatı yerine getirdiklerini söylemesi üzerine hem Ali Kılıç hem de Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifadeye çağrılmıştı. Kılıç, dün ifade verirken bugün de Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve ifadeye çağrılan bir diğer isim olan Küçükçekmece Belediye Meclisi CHP Üyesi Turgay Özcan "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Keskin'in ifadesine SABAH ulaştı.
ARKADAŞLARINDAN DESTEK İSTEMİŞ
Keskin ifadesinde tıpkı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç gibi CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması için " Bir Tuğla da Sen Koy" bağış kampanyasının başlatıldığını aktardı.
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CHP'li belediye başkanı olması nedeniyle kampanyaya destek vermeyi uygun gördüğünü aktaran Keskin, "Bu kapsamda kendim 50 bin lira bağış yaptım. Samimi olduğum arkadaşlarım destek olmak istediklerini ve bağış paralarını benim aracılığımla göndermek istediklerini söylediler" dedi.
"400 BİN LİRA TOPLADIK"
9 kişiden toplamda 400 bin lira civarında bağış topladığını ve son olarak ta avukatı Ergün özer'in ofisine giderek kendisinden de 50 bin lira bağışı elden teslim aldığını aktaran Keskin, o dönem özel kalem müdürü olan şimdiki yardımcısı Onur Öksel'i avukatının ofisine çağırdığını söyledi. Keskin, "Ben de o sırada ofisten çıkıyordum. Bina girişinde karşılaştık. Burada bir el çantası içerisinde bağış paralarını Onur'a teslim ettim ve kendisine götüreceği adresi bir kağıda yazarak verdim" ifadelerini kullandı.
"TÜM SORUMLULUK CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA"
Paranın nereye götürüleceğini CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan şu anda ismini hatırlayamadığım bir kişinin kendisini arayarak söylediğini iddia eden Keskin ifadesini şöyle sürdürdü: "Zaten bağış kampanyası ve paranın harcanması noktasında bütün sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aittir. Paranın bana verilen adreste kime teslim edileceğini de söylemediler. Onur da kendisine verdiğim talimat doğrultusunda, içerisinde bağış paralarının bulunduğu çantayı alarak adrese götürdü. Parayı teslim ettikten sonra beni arayarak parayı sorunsuz şekilde götürdüğünü, parayı belirtilen adresteki kişilere teslim ettiğini ve oradan ayrıldığını söyledi. Ben de teşekkür ettim ve konu kapandı. Onur Öksel'in kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde elinde bulunan çanta benim tarafımdan kendisine verilen ve içerisinde 400 bin lira bağış paralarının bulunduğu çantadır. "
"HERHANGİ BİR MAKBUZ VEYA BELGE ALMADIM"
Savcılık, Keskin'e de Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a sorduğu gibi "Sizin yapmış olduğunuz bağış karşılığında tarafınıza herhangi bir makbuz veya belge verildi mi? Arkadaşlarınızdan almış olduğunuz paralara karşılık olarak herhangi bir belge veya makbuz verdiniz mi?" sorusunu yöneltti. Keskin bu soruya, "Arkadaşlarım bana güvendikleri için paraları bana teslim ettiler. Ben kendilerine herhangi bir makbuz veya belge vermedim. Zaten bağışları topladıktan kısa bir süre sonra pandemi süreci başladı. Çok kaotik bir süreçti. Bu süreçte topladığım bağışlara karşılık makbuz vermeyi düşünemedim. Ben kendi yapmış olduğum bağış karşılığında da herhangi bir belge veya makbuz almadım" diye cevaplandırdı.
"TARAFIMA HERHANGİ BİR MAKBUZ İLETİLMEDİ"
Makbuzların CHP İstanbul İl Teşkilatı tarafından kendisine gönderileceğinin söylendiğine dikkat çeken Keskin, "Hatta avukatım Ergün Özer bir keresinde vermiş olduğu 50 bin liralık bağışın makbuzunun gelip gelmediğini sordu. Ben de makbuzların daha sonra il teşkilatından gönderileceğini söyledim. Ancak pandemi sürecinin araya girmesiyle bu konu bir daha gündeme gelmedi. Toplanan bağış paralarıyla ilgili bende herhangi bir belge yoktur. Bugüne kadar da yapmış olduğum bağışı belgeleyen herhangi bir makbuz tarafıma iletilmedi. Paraların ofiste kime teslim edildiği konusunda bir bilgim yoktur" dedi.
BAĞIŞ YAPMANIZI KİM İSTEDİ....KAYIT TUTULDU MU...KAYITLARA İŞLENDİ Mİ
Kılıç'a sorgusunda, bağış kampanyası kapsamında kendisinden bağış yapmasını isteyen kişinin kim olduğu, bu konuda parti sorumlusu olan kişinin kimliği ve bağışların parti gideri olarak kayıtlara işlenip işlenmediği, yapılan bağış miktarına ilişkin parti bünyesinde tutulan kayıt olup olmadığı soruldu. Keskin bu soruya ise, "O tarihlerde il teşkilatının yapmış olduğu çağrıya karşılık olarak tüm toplantılarda bağış kampanyasına destek olunması yönünde çağrıda bulunuluyordu. Bizzat bağış yapmamı isteyen kimse yoktu. Ben de gönüllü olarak kampanyaya destekte bulundum. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aittir. Yapmış olduğumuz 400 bin liralık bağışa ilişkin il başkanlığı nezdinde herhangi bir kayıt olup olmadığını bilmiyorum. Bende böyle bir kayıt yoktur. İl binası için elden ödenen paranın parti gideri olarak kayıtlara girip girmediğini de bilmiyorum" şeklinde cevaplandırdı.
SADECE 4 KİŞİYİ TANIYORMUŞ
Keskin görüntülerde kendisine gösterilen kişiler arasında sadece yardımcısı Onur Öksel'i, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'i, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı olan Özgür Nas'ı, Kaftancıoğlu'nun özel kalemi Can Poyraz'ı tanıdığını söyledi. Keskin son olarak bağış yaparken, bağış için para teslim alırken veya parayı teslim ederken herhangi bir makbuz veya belge almadığını yineledi.
ÖZCAN TOPU CHP GENEL MERKEZİNE ATTI
"Şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan ve bugün ifade vermeye gelen dönemin CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan'ın da ifadesi ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'ye bağış paralarını teslim eden isim olan Özcan ifadesinde, "Serkan Çebi'nin söyledikleri doğrudur. Şuanda emin olmamakla birlikte yapılan bağışların bir kısmına makbuz kesilmiştir. Ancak hangi bağış karşılığında, kime, ne kadar bağış makbuzu verildiğini bilmiyorum. O dönem Parti Genel Saymanlığı'ndan benim de başkanı olduğum CHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'na yapılacak bağışlar karşılığında verilecek makbuz koçanları gönderilmişti. Ancak ben bağışı parti adına aldığım için bu bağışlara karşılık makbuz verilip verilmemesi gerektiğini bilmiyordum" dedi.
SORUMLULUĞU CHP GENEL MERKEZİ'NE ATTI
Arkadaşlarından 80-85 bin lira bağış parası topladığını aktaran Özcan da Keskin gibi bağış paralarını ofise getirmesini isteyen CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan arayan kişinin kimliğini hatırlayamadı. Özcan, "O sırada müsait değildim. Dostum olan Serkan Çebi'yi arayarak durumu anlattım. Kendisi de bağışları 100 bin liraya tamamlayarak verilen adrese götürdü. Kime teslim edileceği bana söylenmedi. " dedi. Özcan da hem kendisinin herhangi bir makbuz vermediğini hem de almadığını dile getirerek, "Toplanan paraların usule uygun bir şekilde toplanıp toplanmadığını veya belgelendirilip belgelendirilmediği konusunda sorumluluk ve yetki genel merkeze aittir. Bir kısmına makbuz kesilmiş olabilir. Eğer makbuz kesilmiş ise biz bu makbuzları zaten genel merkeze o tarihte gönderdik.
SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ
CHP Küçükçekmece İl Başkanlığı hem de CHP İstanbul İl Örgütü'nde böyle bir kayıt veya belge olup olmadığını da bilmediğini aktaran Özcan, "Parti Genel Saymanlığı'ndan bağışların karşılığında verilecek makbuzlar gönderilmişti. Ancak bizzat benim yaptığım ve bana yapılan bağışlara ilişkin herhangi bir makbuz kesmedim veya bu kişilere vermedim. Partiye yapılan bağışlara karşılık olarak makbuz veya herhangi bir belge vermemenin suç olduğunu da bilmiyordum" diye konuştu.
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