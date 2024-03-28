Seçil Erzan yardımcısına imzalatıp göndermişti... Selçuk İnan’a verilen belgelerdeki imza sahte çıktı!

"ASİYE ŞUNLARI İMZALA, ACİL MÜŞTERİYE VERECEĞİM"

Öztürk ifadesinde, "Seçil müdür bana zaman zaman bir takım belgelere imza attırdı ancak müdürüm olduğu için ve kendisine insani olarak da iş arkadaşı olarak da güvendiğim için bilmeden bir takım evrakları imzalamış olabilirim. Ben bu zamana kadar 4-5 adet bilmediğim ve içeriğinden haberdar olmadığım belgeleri imzaladım. Çünkü Seçil müdür beni yanına çağırıp, 'Asiye şunları imzala, acil müşteriye vereceğim' demişti. Belgelerin alt kısmında bankanın kaşesini gördüm. Üzerinde de Seçil Erzan'ın imzası vardı. Buna güvenerek imza attım. Hata yaptığımı bu anlamda kabul ediyorum. Beni bir yandan konuşturup bir yandan imza attırıyordu" demişti.