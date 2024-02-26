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Seçil Erzan’ın arama geçmişi şoke etti: Hangi ilaç öldürür? Kendini asma bileklerini kesme
Giriş Tarihi: 26.02.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
13:44
Seçil Erzan’ın arama geçmişi şoke etti: Hangi ilaç öldürür? Kendini asma bileklerini kesme
Seçil Erzan davasında 200 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. SABAH rapora ulaştı. Erzan'a ait 117 bin 334 mesajı ve çok sayıda fotoğrafları incelendi. Erzan'ın farklı tarihlerde yaptığı arama geçmişinde intihar ve kaçmanın yollarını aradığı görüldü. Öte yandan diğer sanıklar Ali Yörük ve Atilla Yörük'ün Erzan'ın tutuklanmasının hemen ardından 9 Nisan'da telefonlarını sıfırladıkları ortaya çıktı. İşte haberin detayları