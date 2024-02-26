Seçil Erzan’ın arama geçmişi şoke etti: Hangi ilaç öldürür? Kendini asma bileklerini kesme

TELEFONLARINI SIFIRLAMIŞLAR

Raporda Seçil Erzan'ın 117 bin 334 mesaj ve fotoğrafları incelendi. Diğer sanıklar Nazlı Can'ın 16 bin 873 mesajı, Atilla Yörük'ün 3 bin 714 mesajı, Ali Yörük'ün ise bin 783 mesajı ve arama kayıtları incelendi. Sanık Ali Yörük ve Atilla Yörük'e ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede Seçil Erzan'ın tutuklanmasının ardından 9 Nisan 2023'te telefonlarını sıfırladıklarını, öncesine ait çok az sayıda veri olduğu tespit edildiği ve birkaç kişiye "Telefon değiştirdim" dedikleri tespit edildi.