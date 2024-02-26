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Haberler Yaşam Seçil Erzan’ın arama geçmişi şoke etti: Hangi ilaç öldürür? Kendini asma bileklerini kesme
Giriş Tarihi: 26.02.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 13:44

Seçil Erzan’ın arama geçmişi şoke etti: Hangi ilaç öldürür? Kendini asma bileklerini kesme

Seçil Erzan davasında 200 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. SABAH rapora ulaştı. Erzan'a ait 117 bin 334 mesajı ve çok sayıda fotoğrafları incelendi. Erzan'ın farklı tarihlerde yaptığı arama geçmişinde intihar ve kaçmanın yollarını aradığı görüldü. Öte yandan diğer sanıklar Ali Yörük ve Atilla Yörük'ün Erzan'ın tutuklanmasının hemen ardından 9 Nisan'da telefonlarını sıfırladıkları ortaya çıktı. İşte haberin detayları

ATAKAN IRMAK
Deniz YUSUFOĞLU
Seçil Erzan’ın arama geçmişi şoke etti: Hangi ilaç öldürür? Kendini asma bileklerini kesme

Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni gelişme...

Seçil Erzan’ın arama geçmişi şoke etti: Hangi ilaç öldürür? Kendini asma bileklerini kesme

Sanıklara ait 13 dijital materyal, 8 flash bellek, 2 hard disk üzerinde yapılan incelemeler tamamladı. 200 sayfalık bilirkişi raporu dosyaya ulaştı.

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Seçil Erzan’ın arama geçmişi şoke etti: Hangi ilaç öldürür? Kendini asma bileklerini kesme

TELEFONLARINI SIFIRLAMIŞLAR

Raporda Seçil Erzan'ın 117 bin 334 mesaj ve fotoğrafları incelendi. Diğer sanıklar Nazlı Can'ın 16 bin 873 mesajı, Atilla Yörük'ün 3 bin 714 mesajı, Ali Yörük'ün ise bin 783 mesajı ve arama kayıtları incelendi. Sanık Ali Yörük ve Atilla Yörük'e ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede Seçil Erzan'ın tutuklanmasının ardından 9 Nisan 2023'te telefonlarını sıfırladıklarını, öncesine ait çok az sayıda veri olduğu tespit edildiği ve birkaç kişiye "Telefon değiştirdim" dedikleri tespit edildi.

Seçil Erzan’ın arama geçmişi şoke etti: Hangi ilaç öldürür? Kendini asma bileklerini kesme

SİLİNMİŞ FOTOĞRAFLAR GERİ GETİRİLDİ
Erzan'ın telefonunda birçok fotoğrafın silinen fotoğraflar geri getirildi. Fotoğraflarda ajanda üstüne yazılmış isim ve alınan para miktarlarının yazıldığı görüldü. Ayrıca WhatsApp yazışmalarında Emre Çolak'ın Seçil Erzan'a 7 Nisan'da "Seçil hanım bekliyorum 2 saat oldu", "Şaka mı yapıyorsun" dediği görüldü.

Seçil Erzan’ın arama geçmişi şoke etti: Hangi ilaç öldürür? Kendini asma bileklerini kesme

ARAMA GEÇMİŞİ KAÇMA VE İNTİHARLA DOLU
Kaçma planı yapan Seçil Erzan'ın farklı tarihlerde internet arama geçmişinde "Hangi ilaç öldürür", "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023",

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