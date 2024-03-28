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Seçil Erzan davasında BDDK’dan yeni talep: O yazışmalar ile tape kayıtları incelenecek!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
11:08
Seçil Erzan davasında BDDK’dan yeni talep: O yazışmalar ile tape kayıtları incelenecek!
BDDK, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yeni yazı gönderdi. Yazıda, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın telefondaki yazışmaların sonradan ortaya çıkan deliller kapsamında yeniden incelenmesi gerektiği bildirildi. İşte Seçil Erzan davasındaki son gelişmeler…