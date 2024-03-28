Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Seçil Erzan davasında BDDK’dan yeni talep: O yazışmalar ile tape kayıtları incelenecek!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:08

Seçil Erzan davasında BDDK’dan yeni talep: O yazışmalar ile tape kayıtları incelenecek!

BDDK, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yeni yazı gönderdi. Yazıda, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın telefondaki yazışmaların sonradan ortaya çıkan deliller kapsamında yeniden incelenmesi gerektiği bildirildi. İşte Seçil Erzan davasındaki son gelişmeler…

AA
Seçil Erzan davasında BDDK’dan yeni talep: O yazışmalar ile tape kayıtları incelenecek!

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) savcılığa gönderilen yazıda, ortaya çıkan deliller doğrultusunda sanık Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarında yeni bir inceleme yapılması gerektiği bildirildi.

Seçil Erzan davasında BDDK’dan yeni talep: O yazışmalar ile tape kayıtları incelenecek!

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama dosyasına, BDDK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen cevap yazısı eklendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seçil Erzan davasında BDDK’dan yeni talep: O yazışmalar ile tape kayıtları incelenecek!

Yazıda, dava aşamasında ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile müştekilerin iddia ettikleri suçlamalar kapsamında yeni bir inceleme yapılmasının gerekli olduğu kaydedildi.

Seçil Erzan davasında BDDK’dan yeni talep: O yazışmalar ile tape kayıtları incelenecek!

SEÇİL ERZAN'IN TELEFONU İNCELENECEK
BDDK'nın, "Seçil Erzan'ın WhatsApp üzerinden, başta banka görevlileriyle yaptığı yazışmalarının ve varsa telefon tape kayıtlarının kurumumuzca yürütülen inceleme açısından oldukça kritik önem taşıyabileceği değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandığı yazıda, Erzan'ın yazışma dökümünün kurumun görevlendirdiği ilgili kişilere gönderilmesi talep edildi.

Seçil Erzan davasında BDDK’dan yeni talep: O yazışmalar ile tape kayıtları incelenecek!

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

SON DAKİKA