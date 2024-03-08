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Haberler Yaşam Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Zorla getirme kararı çıkmıştı: İlk onlar geldi!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:33

Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Zorla getirme kararı çıkmıştı: İlk onlar geldi!

Türkiye'nin konuştuğu özel fon vurgunu davasında, özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıkacak. Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Erzan, Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera ile yüzleşecek! Haklarında zorla getirme kararı bulunan futbolculardan mahkemeye ilk gelen isimler olan Arda Turan Muslera, bu celse ifade verecek.

Deniz YUSUFOĞLU
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Zorla getirme kararı çıkmıştı: İlk onlar geldi!

Türkiye, futbol ve iş dünyasını sarsan özel fon vurgunu davasına kilitlendi. Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü isimden yüksek kar vaadiyle milyonlarca dolar para topladı ancak geri ödemedi.

Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Zorla getirme kararı çıkmıştı: İlk onlar geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis cezası istendi. Gözler ise bugün yapılacak dördüncü duruşmaya çevrildi.

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Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Zorla getirme kararı çıkmıştı: İlk onlar geldi!

Geçtiğimiz duruşmada Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera hakkında zorla getirilme kararı çıkmıştı. Bugün duruşma öncesi adliyeye ilk gelen isim Fernando Muslera oldu.

Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Zorla getirme kararı çıkmıştı: İlk onlar geldi!

Davada, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 21 isim şikayetçi olarak yer alıyor.

Seçil Erzan hakim karşısında! Muslera duruşmaya böyle geldi | Video

Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Zorla getirme kararı çıkmıştı: İlk onlar geldi!

İSTENEN CEZA 252 YILA ÇIKTI

Şikayetçi sayısının artmasıyla Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

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