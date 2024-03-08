Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Zorla getirme kararı çıkmıştı: İlk onlar geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis cezası istendi. Gözler ise bugün yapılacak dördüncü duruşmaya çevrildi.