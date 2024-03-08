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Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Zorla getirme kararı çıkmıştı: İlk onlar geldi!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
11:33
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Zorla getirme kararı çıkmıştı: İlk onlar geldi!
Türkiye'nin konuştuğu özel fon vurgunu davasında, özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıkacak. Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Erzan, Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera ile yüzleşecek! Haklarında zorla getirme kararı bulunan futbolculardan mahkemeye ilk gelen isimler olan Arda Turan Muslera, bu celse ifade verecek.