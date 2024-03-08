Video Yaşam Seçil Erzan hakim karşısında! Muslera duruşmaya böyle geldi | Video
Seçil Erzan hakim karşısında! Muslera duruşmaya böyle geldi | Video

Seçil Erzan hakim karşısında! Muslera duruşmaya böyle geldi | Video

08.03.2024 | 11:01

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada şikayetçi sporculardan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın dinlenmesi bekleniyor. Duruşmaya ilk gelen Fernando Muslera oldu. Muslera avukatı Rezan Epözdemir’le duruşmaya geldi.

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İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, bugün 27. Ağır Ceza duruşma salonunda yapılacak. Duruşma tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük henüz getirilmediği için başlamadı.

Duruşmaya şikayetçiler ve avukatları gelmeye başladı. Mahkeme salonu koridorunda yoğunluk oluştu. Gazeteciler ve izleyiciler duruşmaya başlayana kadar bariyerlerin dışında tutuluyor.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından iş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.

Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

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