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Giriş Tarihi: 2.4.2024 12:01 Son Güncelleme: 2.4.2024 12:35

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'tan skandal sözler: Dersim Kürdistan'dır

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak'ın "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" sözleri büyük tepki çekti.

SABAH İNTERNET
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’tan skandal sözler: Dersim Kürdistan’dır

14-28 Mayıs seçimlerinde gizli ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yerel seçimlerde "Kent uzlaşısı" adı altında destek veren DEM Parti, Tunceli'de seçimleri kazandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin adayı Cevdet Konak, yüzde 40.22 oy olarak CHP'li Ali Mustafa Çelik'i geride bıraktı.

"DERSİM KÜRDİSTAN'DIR"

Seçimlerin ardından Cevdet Konak'ın sosyal medyada yer alan bir videosu ise büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerde Konak'ın "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" dediği görülüyor.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'tan skandal sözler: Dersim Kürdistan'dır

"KAYYUM BU YÜZDEN DOĞRUDUR"

Sosyal medya kullanıcıları, skandal bir şekilde "Kürdistan" ifadelerini kullanan DEM Partili Cevdet Konak'a deyim yerinde ise ateş püskürdü. Bazı vatandaşlar "Kayyum bu yüzden doğrudur" yorumunu yaptı.

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DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'tan skandal sözler: Dersim Kürdistan'dır
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