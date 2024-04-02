DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’tan skandal sözler: Dersim Kürdistan’dır

"KAYYUM BU YÜZDEN DOĞRUDUR"

Sosyal medya kullanıcıları, skandal bir şekilde "Kürdistan" ifadelerini kullanan DEM Partili Cevdet Konak'a deyim yerinde ise ateş püskürdü. Bazı vatandaşlar "Kayyum bu yüzden doğrudur" yorumunu yaptı.