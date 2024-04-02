DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'tan skandal sözler: Dersim Kürdistan'dır

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak'ın "Dersim Kürdistan'dır, Kurdistan Dersim'dir" sözleri büyük tepki çekti. Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan görüntülerle ilgili bazı vatandaşlar "Kayyum bu yüzden doğrudur" yorumunu yaptı.