CHP’deki para sayma soruşturmasında önemli gelişme... Savcılık CHP İl Başkanlığı’ndan tüm belge ve evrakları istedi

PARALARI ELDEN Mİ HAVALE YOLUYLA MI TOPLADINIZ

Yazıda ayrıca, il binasının satın alınmasında kullanılan paranın nereden ve nasıl temin edildiğinin, satıcıya hangi yolla, banka havalesi veya elden ödenip ödenmediğine ilişkin tüm bilgi, belge veya makbuzların temin edilerek savcılığa gönderilmesini istedi.

PARALARI KİM HANGİ AMAÇLA BAĞIŞLADI

Savcılık, il binasının satın alınması sürecinde başladığı belirlenen "Bir tuğla da sen koy" isimli bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığının, bu paraların kim tarafından, ne kadar ve hangi suretle bağışlandığının, toplanan bağış paralarının il binasının alım sürecinde kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için de il başkanlığındaki tüm bilgi ve evrakların gönderilmesini de istedi.