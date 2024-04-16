CHP’deki para sayma soruşturmasında önemli gelişme... Savcılık CHP İl Başkanlığı’ndan tüm belge ve evrakları istedi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresindeki isimler etrafında dönen para sayma skandalıyla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe Belediyesi eski Başkanı Ali Kılıç'ın ve Şişli Belediyesi eski Başkanı Muammer Keskin'in ifadelerinde ismini savcılıkla paylaştığı 11 kişiyi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı.
İŞTE İFADEYE ÇAĞRILAN 11 ŞÜPHELİ
İfadeye çağrılan isimler arasında Maltepe Belediyesi eski Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesinde geçen dönemin Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş adamı Hüseyin Kalkan ve avukat Vedat Ali Aydın yer aldı. Şişli Belediyesi eski Başkanı Muammer Keskin'in ifadesinde isimleri geçen ve 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan isimler ise şu şekilde: dönemin Şişli Belediye Meclis Üyesi Avukat Seval Adalı, Avukat Ergün Özer, Mali Müşavir Serdar Özkan, Mali Müşavir Kemal Taştan, Bilgisayar mühendisi İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ve Filiz Polat.
TÜM BİLGİ, BELGE VE EVRAKLARI GÖNDERİN
Soruşturmayı yürüten savcılık ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da 3 ayrı talepten oluşan bir yazı gönderdi. Yazıda, CHP İl Başkanlığı kullanımına tahsis edilmek üzere 2019 yılında satın alındığı belirtilen ve İstanbul Sarıyer İlçesi Avangart sitesi içerisinde bulunan taşınmazın hangi tarihte, kimden ve ne kadar bedelle satın alındığı soruldu.
PARALARI ELDEN Mİ HAVALE YOLUYLA MI TOPLADINIZ
Yazıda ayrıca, il binasının satın alınmasında kullanılan paranın nereden ve nasıl temin edildiğinin, satıcıya hangi yolla, banka havalesi veya elden ödenip ödenmediğine ilişkin tüm bilgi, belge veya makbuzların temin edilerek savcılığa gönderilmesini istedi.
PARALARI KİM HANGİ AMAÇLA BAĞIŞLADI
Savcılık, il binasının satın alınması sürecinde başladığı belirlenen "Bir tuğla da sen koy" isimli bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığının, bu paraların kim tarafından, ne kadar ve hangi suretle bağışlandığının, toplanan bağış paralarının il binasının alım sürecinde kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için de il başkanlığındaki tüm bilgi ve evrakların gönderilmesini de istedi.
14 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, satın alınan binanın mülk sahibi Ali Rıza Braka, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, SÇT İnşaat'ın ortağı olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Karsal Örme Şirketi'nin sahibi Hüseyin Köksal, Köksal'ın özel şoförü Servet Yıldırım, Maltepe Belediyesi'nde memur Melih Morsünbül, Maltepe Belediyesi eski Başkanı Ali Kılıç, Şişli Belediyesi eski Başkanı Muammer Keskin ile CHP Meclis Üyesi Turgay Özcan'ın da arasında olduğu 14 isim "şüpheli" olarak ifade vermişti.
ÖZER İFADEYE GELMEDİ
Soruşturmada ifadeye çağrılan dönemin CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan İmamoğlu'nun aynı zamanda avukatı da olan CHP'li İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Özer'in henüz ifade vermeye gelmedi. Soruşturmada ismi geçen CHP'li İstanbul milletvekili Özgür Karabat, CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin ifadeye çağırılması bekleniyor.
2 TANIK DİNLENDİ
Şüpheli ifadelerinde görüntülerin isminin geçmesi ve görüntülerin kendi ofisinde çekildiğinin belirtilmesi üzerine Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan kendi isteği ile savcılığa gelerek "bilgi sahibi" olarak ifade verdi. Soruşturma kapsamında ayrıca Hasan Hüseyin Şenyurt'un da tanık olarak ifadesi alındı.