İşte rüşvet skandalının belgesi! Müfettişler tespit etti gözler yargıda

RÜŞVETLE İŞE ALINMIŞLAR...

"Dosya kapsamında yapılan incelemede ifadesine başvurulan çalışanlardan A.'nın ifadesinde özetle: Özel bir firmada çalışan ve kuzeni olduğunu belirttiği S. tarafından halk ekmekte para karşılığında işe yerleştirilebileceğinin söylendiği, bunun üzerine 31.01.2023 tarihinde S.'nin Garanti Bankasındaki ilgili IBANA 20 bin TL para gönderdiği ve 12.07.2023 tarihinde ise AKBANK'taki ilgili başka bir hesaba ise 10 Bin TL para gönderdiği bu ödemelere dair banka dekontlarını ifadesinin ekinde sunduğu S.'nin bu paraları Halk Ekmekte çalışan Ali isimli kişiye gönderileceğini söylediği, T. İsimli çalışanın da para karşılığında birim değiştirdiğini beyan ettiği tespit edilmiştir."