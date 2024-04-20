İşte rüşvet skandalının belgesi! Müfettişler tespit etti gözler yargıda

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hizmet süresini değerlendirmiş, Yavaş ve ekibi tarafından ABB iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası'na alınan elemanlardan rüşvet alındığını kaydetmişti. Özcan, Halk Ekmek Fabrikası'nda işe girmek isteyenlerden rüşvet alındığını ve aracıya 20 bin TL ile 40 bin TL arasında para yatırıldığını iddia etmişti.
Özcan, "Halk Ekmek Fabrikası'nda işe girmek isteyenlerden rüşvet alındı. Bunu da ispatlarım. İşe girmek isteyen bir kişi aracıya 20 bin TL ile 40 bin TL arasında para yatırıyor. İşe girmek için kredi çekip istenilen parayı verenler var. Bu yöntem ile 200 kişi işe girdi" ifadelerini kullanmıştı.
İL BAŞKANINI DOĞRULAYAN RESMİ BELGELER ORTAYA ÇIKTI
Başkan Yavaş, Özcan'ın iddialarının ardından apar topar konunun araştırılması için müfettiş görevlendirmiş daha sonra konunun savcılığa intikal ettirildiğini duyurmuştu. Hakan Han Özcan'ın bu ifadelerini doğrulayan ve savcılığa verilen müfettiş raporları ve belgeler ortaya çıktı. O belgelerde şu ifadeler yer aldı:
RÜŞVETLE İŞE ALINMIŞLAR...
"Dosya kapsamında yapılan incelemede ifadesine başvurulan çalışanlardan A.'nın ifadesinde özetle: Özel bir firmada çalışan ve kuzeni olduğunu belirttiği S. tarafından halk ekmekte para karşılığında işe yerleştirilebileceğinin söylendiği, bunun üzerine 31.01.2023 tarihinde S.'nin Garanti Bankasındaki ilgili IBANA 20 bin TL para gönderdiği ve 12.07.2023 tarihinde ise AKBANK'taki ilgili başka bir hesaba ise 10 Bin TL para gönderdiği bu ödemelere dair banka dekontlarını ifadesinin ekinde sunduğu S.'nin bu paraları Halk Ekmekte çalışan Ali isimli kişiye gönderileceğini söylediği, T. İsimli çalışanın da para karşılığında birim değiştirdiğini beyan ettiği tespit edilmiştir."
Öte yandan işe girmek isteyenlerden rüşvet alındığını doğrulayan eski halk ekmek çalışanı Oğuz Batman, "Geçtiğimiz senelerde yapılan alımlarda işe girecek olanlardan 20-25 bin TL alınıyordu. Şimdi 40-45 bin TL arasında bir para isteniyor. Bu para dolaylı yoldan alınıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Daha sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş, rüşveti alan kişinin Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmadığını iddia ederek algı oluşturmaya çalışmıştı. Yavaş'ın algısını ise yine başka bir Halk Ekmek çalışan Mustafa Saykılı bozmuştu.
Saykılı, "Öyle bir duruma geldiler ki kendi dönemlerinde aldıkları adamları işten atmaya başladılar. Neden attıklarına gelecek olursak bu insanların bazıları para vererek işe girmiş. Bildiğim kadarıyla geçtiğimiz senelerde verilen para miktarı 20-25 bin TL arasıydı. Para vermeden işe girenleri de tespit edip mobbing, baskı ve zulümlerle yıldırmaya çalışıyorlar." sözlerine yer vermişti.