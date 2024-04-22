Başkan Erdoğan’ın Irak ziyareti terör destekçilerini kudurttu: PKK yandaşlarını korku ve panik sardı!

PKK'YI KORKUTAN GÖRÜŞME!

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüşen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.

PKK'NIN YAYIN ORGANINDAN IRAK'A KÜSTAH ÇAĞRI: TÜRKİYE'YE KARŞI TUTUM ALIN!

Türkiye'nin diplomatik ve askeri operasyon hamleleri ile iyice köşeye sıkışan PKK, yayın organları üzerinden Irak ziyareti ile ilgili alçakça ifadeler kullandı. Çaresizlikleri ve korkuları belli olan PKK yandaşları Irak hükümetine yönelik küstahça 'Türkiye'ye karşı tutum alın' çağrısı yaptılar.

İşte PKK'nın kanalından yayınlanan korku ve paniği gözler önüne seren ifadeler:

TERÖRİSTBAŞI MÜSLİM: KİMSE TÜRKİYE'Yİ ORADAN ÇIKARAMAZ

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde elebaşlarından Salih Müslim de şu ifadeleri kullandı:

Yoksa gerçekten de Başur elden gider. Şimdi yanına KDP'yi aldı. Ardından YNK'yi tehdit etmeye başladı. Onlar da böyle boyun eğerse bütün Başur gider. Zaten orada 100 civarında üsleri var, askerleri var. Hiç böyle dağlık alanlarda falan değil. Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz. Çok dikkat etmek gerekiyor. Akıllı davranmak gerekiyor.