Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj! PKK Irak’tan silinecek...

Öte yandan; Başkan Erdoğan Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüştü.

TERÖRLE MÜCADELE

Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

"TÜRKMENLER HAK ETTİĞİ KONUMA ULAŞMALI"

Başkan Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.

Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak'ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti.

GAZZE MESAJI: MÜSLÜMAN ÜLKELER BİRLİK İÇİNDE OLMALI

Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.