Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj! PKK Irak'tan silinecek... | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, terörle mücadele konusunda çok net mesaj verdi. Erdoğan, PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının en kısa sürede sonlanacağını ifade etti.