Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ | İsrail'in Refah saldırılarına kınama: Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
Giriş Tarihi: 29.5.2024 15:57 Son Güncelleme: 29.5.2024 16:42

SON DAKİKA HABERİ | İsrail'in Refah saldırılarına kınama: Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi

Son dakika... TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapıldı. İsrail'in saldırılarına son vermesi gerektiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ | İsrail’in Refah saldırılarına kınama: Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi

Son dakika... İsrail'in refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapıldı. İsrail'in saldırılarına son vermesi gerektiği belirtildi.

BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI!

TBMM'de kabul edilen tezkereden: Uluslararası mahkemelerin tüm kararlarını hiçe saymaktan çekinmeyen, işgalciliğii ve zalimliği ile bilinen Netanyuhu yönetimindeki İsrail, sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürmektedir.

SON DAKİKA: İsrail'in Refah saldırılarına kınama: Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi | Video

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz.

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SON DAKİKA HABERİ | İsrail'in Refah saldırılarına kınama: Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
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