SON DAKİKA HABERİ | İsrail’in Refah saldırılarına kınama: Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi

BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI!

TBMM'de kabul edilen tezkereden: Uluslararası mahkemelerin tüm kararlarını hiçe saymaktan çekinmeyen, işgalciliğii ve zalimliği ile bilinen Netanyuhu yönetimindeki İsrail, sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürmektedir.



SON DAKİKA: İsrail'in Refah saldırılarına kınama: Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi | Video

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz.