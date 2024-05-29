Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
10:31
Pentagon’un yalanı ifşa oldu! İsrail katliam raporunu sundu: Kullanılan mühimmatlar…
İsrail, Gazze işgalinde güvenli dediği bölgeleri aralıksız olarak vuruyor. Sivillerin son sığınağı olan Refah'ı da vuran, Filistinlileri diri diri yakan İsrail ordusu, tüm kuvvetleriyle kenti ele geçirdi. Refah'taki çadır kent katliamının neden olduğu infial sürerken ABD'den ve İsrail'den peş peşe yeni açıklamalar geldi. İsrail ordusunun Refah katliamıyla ilgili yaptığı ilk açıklama soğuk duş etkisi yarattı.