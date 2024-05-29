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Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:31

Pentagon’un yalanı ifşa oldu! İsrail katliam raporunu sundu: Kullanılan mühimmatlar…

İsrail, Gazze işgalinde güvenli dediği bölgeleri aralıksız olarak vuruyor. Sivillerin son sığınağı olan Refah'ı da vuran, Filistinlileri diri diri yakan İsrail ordusu, tüm kuvvetleriyle kenti ele geçirdi. Refah'taki çadır kent katliamının neden olduğu infial sürerken ABD'den ve İsrail'den peş peşe yeni açıklamalar geldi. İsrail ordusunun Refah katliamıyla ilgili yaptığı ilk açıklama soğuk duş etkisi yarattı.

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Pentagon’un yalanı ifşa oldu! İsrail katliam raporunu sundu: Kullanılan mühimmatlar…

İsrail'in, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin kampına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda 45 Filistinli hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, 23'ü kadın ve çocuk olmak üzere 45 sivilin hayatını kaybettiğini, 249 sivilin ise yaralandığını açıklamıştı.

Pentagon’un yalanı ifşa oldu! İsrail katliam raporunu sundu: Kullanılan mühimmatlar…

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu saldırıyı 'trajik bir hata' olarak nitelendirmişti. Netanyahu, 1 Nisan'da 7 World Central Kitchen (WCK) insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin de "Trajik bir olay yaşandı. Savaşta bunlar oluyor" demişti.

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Pentagon’un yalanı ifşa oldu! İsrail katliam raporunu sundu: Kullanılan mühimmatlar…

CNN: KATLİAM MÜHİMMATI ABD'DEN

İsrail, saldırının "hata" olduğunu öne sürerken ABD ve İsrail cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.

ABD'nin CNN televizyon kanalı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirdi CNN'in haberine göre, silah uzmanları, İsrail'in Filistinlilerin kampına saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri değerlendirdi.

Pentagon’un yalanı ifşa oldu! İsrail katliam raporunu sundu: Kullanılan mühimmatlar…

Uzmanlar, görüntülerden yola çıkarak, İsrail'in saldırıda ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığını ve ABD'de üretilen parçalarla bölgedeki mühimmatın seri numarasının eşleştiğini belirtti. Patlayıcı silahlar uzmanı Chris Cobb-Smith, İsrail'in ABD merkezli Boeing yapımı bomba kullandığını aktararak, "Yoğun nüfuslu bölgelerde, küçük çaplı bile olsa herhangi bir mühimmatın kullanılması her zaman risklere yol açar." dedi.

Pentagon’un yalanı ifşa oldu! İsrail katliam raporunu sundu: Kullanılan mühimmatlar…

Eski ABD ordusu mensubu, patlayıcı mühimmat imha ekibi üyesi Trevor Ball ise bombanın diğer mühimmatlara göre daha farklı özellikleri bulunduğunu belirterek, bunu kuyruğundan kolayca tespit edebildiğini belirtti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in saldırısında ABD yapımı bomba kullanılıp kullanılmadığı yönündeki soruya, "Ne tür mühimmat kullanıldı bilmiyorum, bunu İsraillilere sormanızı öneririm." şeklinde yanıt vermişti.

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