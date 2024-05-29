SON DAKİKA: İsrail'in Refah saldırılarına kınama: Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi | Video
Son dakika... TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapıldı. İsrail'in saldırılarına son vermesi gerektiği belirtildi.
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