Tarihi ziyarete saatler kaldı! Başkan Erdoğan Özgür Özel ile görüşecek

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Özel'in ise birebir görüşmede Ayhan Bora Kaplan soruşturması, Kobani davası kararları, Hakkâri'deki kayyum ataması ve Sinan Ateş davasının yanı sıra ekonomiye dönük görüş ve önerilerini de Başkan Erdoğan'a sunacağı bildirildi. Heyetler arası herhangi bir toplantı ise planlanmıyor.