İBB’den ballı maaş! İşte İMC TV’den transfer ettikleri Soner Şimşek’e verilen ücret

VERİ SIZINTISI OLMUŞTU

Şimşek'in sorumlu olduğu İSMEK'te İBB Akademi'ye kayıtlı 1 milyondan fazla öğrencinin ve iştirakler dahil 130 binden fazla İBB çalışanın kişisel verilerinin sızdığı ortaya çıkmış, tüm sistemlere erişim kapatılmıştı. İBB Bilgi İşlem tarafından tespit edilen veri sızıntısı yapılan çalışmalarla giderilmiş ancak milyonlarca kişinin verilerin kimlerin eline geçtiğinin henüz belirlenemediği öğrenilmişti.

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