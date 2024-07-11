Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde Zelenski ile görüştü: Türkiye barış için her girişime hazır

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu ABD'de tüm dünyaya mesajlar vererek, ülkeler arasındaki diplomasi trafiğini yoğun bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NATO'DA TOPLANTI İŞTİRAKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak etti.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Başkan Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.

Bugün oturumlarda "Müttefik ve Ortak Devlet Hükümet Başkanları" toplantısı olacak. Burada sadece NATO ülkeleri değil davetli olan ülkeler de yer alacak.

NATO'nun somut bildirgesinde, Ukrayna'ya bir fon sağlanması konusunda bir anlaşma sağlandı. Bugün aynı zamanda bir Ukrayna oturumu olacak. Oturum kapsamında Zelenski bir konuşma yapacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye saati ile gece yarısından sonra Başkan Erdoğan ABD'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Hem NATO'nun genelini hem de alınan kararları değerlendirecek hem de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor olacak.

ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ!

NATO Liderler Zirvesi için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"BARIŞ İÇİN HER GİRİŞİME HAZIRIZ"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.