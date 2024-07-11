Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

11.07.2024 | 21:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için geldiği ABD’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

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