Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde Zelenski ile görüştü: Türkiye barış için her girişime hazır
Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde Zelenski ile görüştü: Türkiye barış için her girişime hazır

Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde Zelenski ile görüştü: Türkiye barış için her girişime hazır

11.07.2024 | 19:43

Son dakika... NATO Zirvesi için Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya net mesajlar verirken yoğun diplomasi trafiğini tam gaz yürütüyor. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan'ın ikinci gününde programı sürüyor. Başkan Erdoğan son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Erdoğan Türkiye’nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti. İşte detaylar...

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