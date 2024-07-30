SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Paris’teki olimpiyat açılışı ahlaksızlıktır

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.
Başkan Erdoğan, "Paris'te yapılmak istenen eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesidir" ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti
"İLK FIRSATTA PAPA'YI ARAYACAĞIM"
İlk fırsatta Sayın Papa'yı arayacağım. Hristiyan alemine, tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım
Olimpiyatlar, insan tabiatını bozan, aileyi ifsat eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir
LGBT sapkınlığını 'özgürlük' olarak lanse edenlerin başörtülü sporculara tahammül edememesi, bunların kafalarındaki özgürlük tarifini de ortaya koymaktadır.
"MACRON DAVET ETTİ, VAZGEÇTİM"
Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme, orada LGBT gösterisi yapacaklar.' dedi. Görüntüleri gösterdi. 'Tamam kızım, gitmeyeceğim.' dedim.
Cinsiyetsizleştirmek demek, insan soyunu bozmak demektir. Akıl ve izan sahibi herkesin LGBT zorbalığına karşı direnmesi ulvi bir görevdir.
Sapkın akımlarla ve bunları insanlığın başına bela eden küresel güçlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdüreceğiz.