SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Paris’teki olimpiyat açılışı ahlaksızlıktır

"İLK FIRSATTA PAPA'YI ARAYACAĞIM"

İlk fırsatta Sayın Papa'yı arayacağım. Hristiyan alemine, tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım

Olimpiyatlar, insan tabiatını bozan, aileyi ifsat eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir

LGBT sapkınlığını 'özgürlük' olarak lanse edenlerin başörtülü sporculara tahammül edememesi, bunların kafalarındaki özgürlük tarifini de ortaya koymaktadır.

"MACRON DAVET ETTİ, VAZGEÇTİM"

Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme, orada LGBT gösterisi yapacaklar.' dedi. Görüntüleri gösterdi. 'Tamam kızım, gitmeyeceğim.' dedim.

Cinsiyetsizleştirmek demek, insan soyunu bozmak demektir. Akıl ve izan sahibi herkesin LGBT zorbalığına karşı direnmesi ulvi bir görevdir.

Sapkın akımlarla ve bunları insanlığın başına bela eden küresel güçlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdüreceğiz.