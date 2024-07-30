Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın hadsiz paylaşımına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz İstiklal Marşı bile 'Korkma' diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, sindirmez. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ı da eleştirdi, "Milletin verdiği yetkiyi Türkiye'nin karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar. Bunun adı gaflettir, şuursuzluktur." dedi.