Haberler Gündem Haberleri Haniye’nin son çağrısı ile İstanbul ayakta: Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi yapılıyor!
Giriş Tarihi: 3.8.2024 18:17 Son Güncelleme: 3.8.2024 18:42

Haniye’nin son çağrısı ile İstanbul ayakta: Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi yapılıyor!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için; tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı. Şehit Haniye’nin son çağrısı ile bugün tüm dünya ayağa kalktı. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar Filistin’e destek için meydanlara aktı. İstanbul’da da STK’lar Ayasofya Meydanı’nda toplandı. Miting öncesi A haber’e konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “Haniye’nin vasiyetine sahip çıkmak için buradayız. Dünya barışı Ortadoğu ve Filistin’de barışla olur. Türkiye güçlü olursa dünyada bütün mazlumlar rahat uyur” ifadelerini kullandı.

Haniye’nin son çağrısı ile İstanbul ayakta: Ayasofya Meydanı’nda Filistin’e destek mitingi yapılıyor!

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı alçak suikastla şehit edildi. Haniye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı tüm dünyada ses getirdi. Tüm Türkiye, Filistin'in özgürlüğü için bugün meydanlara akın etti. İstanbul'da da Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi gerçekleştiriliyor.

Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK'lar ve gönüllüler Filistin'de yaşananların son bulması için hep bir ağızdan bağırıyor. Şehit Haniye'nin son çağrısına kulak veren on binler, Ayasofya Meydanı'nda Filistin için sloganlar atıp, katil devlet İsrail'i lanetliyor.

BİLAL ERDOĞAN: "FİLİSTİN ÜMMETİN DAVASI"
Miting öncesi A haber'e konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Rahmetli şehidimiz İsmail Haniye şehadetinden hemen önce bütün İslam dünyasına bütün Müslümanlara bir çağrıda bulunmuştu. Cumartesi günü meydanlara çıkın cumartesi günü soykırıma karşı çıkın cumartesi günü ses verin demişti.

Bilal Erdoğan "Haniye'nin vasiyetine sahip çıkmak için buradayız"

Tabii biz bunun, onun son çağrısı olduğunu bilmiyorduk. Haniye'nin vasiyetine sahip çıkmak için buradayız. İran ziyareti sırasındaki kalleş pusu tam bir İsrail korkaklığına yaraşır şekilde gerçekleşti ve bu şehidimizin son çağrısı oldu. Dünya barışı Ortadoğu ve Filistin'de barışla olur. Güçlü olmak zorundayız ki Müslümanlara karşı kalkışmayı düşünenler bunu bilsin. Türkiye güçlü olursa dünyada bütün mazlumlar rahat uyur" dedi.

Miting, Gazze şehitleri için Kur'an Tilaveti ile başladı...

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Haniye’nin son çağrısı ile İstanbul ayakta: Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi yapılıyor!
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