Haniye’nin son çağrısı ile İstanbul ayakta: Ayasofya Meydanı’nda Filistin’e destek mitingi yapılıyor!

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı alçak suikastla şehit edildi. Haniye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı tüm dünyada ses getirdi. Tüm Türkiye, Filistin'in özgürlüğü için bugün meydanlara akın etti. İstanbul'da da Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi gerçekleştiriliyor.
Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK'lar ve gönüllüler Filistin'de yaşananların son bulması için hep bir ağızdan bağırıyor. Şehit Haniye'nin son çağrısına kulak veren on binler, Ayasofya Meydanı'nda Filistin için sloganlar atıp, katil devlet İsrail'i lanetliyor.
BİLAL ERDOĞAN: "FİLİSTİN ÜMMETİN DAVASI"
Miting öncesi A haber'e konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Rahmetli şehidimiz İsmail Haniye şehadetinden hemen önce bütün İslam dünyasına bütün Müslümanlara bir çağrıda bulunmuştu. Cumartesi günü meydanlara çıkın cumartesi günü soykırıma karşı çıkın cumartesi günü ses verin demişti.
Bilal Erdoğan "Haniye'nin vasiyetine sahip çıkmak için buradayız"
Tabii biz bunun, onun son çağrısı olduğunu bilmiyorduk. Haniye'nin vasiyetine sahip çıkmak için buradayız. İran ziyareti sırasındaki kalleş pusu tam bir İsrail korkaklığına yaraşır şekilde gerçekleşti ve bu şehidimizin son çağrısı oldu. Dünya barışı Ortadoğu ve Filistin'de barışla olur. Güçlü olmak zorundayız ki Müslümanlara karşı kalkışmayı düşünenler bunu bilsin. Türkiye güçlü olursa dünyada bütün mazlumlar rahat uyur" dedi.
Miting, Gazze şehitleri için Kur'an Tilaveti ile başladı...