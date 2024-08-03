Haniye’nin son çağrısı ile İstanbul ayakta: Ayasofya Meydanı’nda Filistin’e destek mitingi yapılıyor!

Bilal Erdoğan "Haniye'nin vasiyetine sahip çıkmak için buradayız"

Tabii biz bunun, onun son çağrısı olduğunu bilmiyorduk. Haniye'nin vasiyetine sahip çıkmak için buradayız. İran ziyareti sırasındaki kalleş pusu tam bir İsrail korkaklığına yaraşır şekilde gerçekleşti ve bu şehidimizin son çağrısı oldu. Dünya barışı Ortadoğu ve Filistin'de barışla olur. Güçlü olmak zorundayız ki Müslümanlara karşı kalkışmayı düşünenler bunu bilsin. Türkiye güçlü olursa dünyada bütün mazlumlar rahat uyur" dedi.



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