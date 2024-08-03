Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi "Çanakkale'de yaptığımızı bugün de yapmaya hazırız"
Tüm Türkiye, Filistin'in özgürlüğü için bugün meydanlara akın etti. İstanbul'da da Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi gerçekleştiriliyor. İstanbul Ayasofya Meydanı'na akın eden vatandaşlar İsrail'in insanlığa uyguladığı soykırımı protesto ederek Filistin halkına desteklerini gösterdiler.
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