Bilal Erdoğan "Haniye'nin vasiyetine sahip çıkmak için buradayız"
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için; tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı. Şehit Haniye’nin son çağrısı ile bugün tüm dünya ayağa kalktı. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar Filistin’e destek için meydanlara aktı. İstanbul’da da STK’lar Ayasofya Meydanı’nda toplandı. Miting öncesi A haber’e konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “Haniye’nin vasiyetine sahip çıkmak için buradayız. Dünya barışı Ortadoğu ve Filistin’de barışla olur. Türkiye güçlü olursa dünyada bütün mazlumlar rahat uyur” ifadelerini kullandı.
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