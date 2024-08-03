Ayasofya Meydanı'nda Filistin şehitlerine destek mitingi

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı alçak suikastla şehit edildi. Haniye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı tüm dünyada ses getirdi. Tüm Türkiye, Filistin'in özgürlüğü için bugün meydanlara akın etti. İstanbul'da da Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi gerçekleştiriliyor.