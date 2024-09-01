İstanbul Valiliği duyurdu: TSYD'deki "başörtü skandalı"na ilişkin soruşturma başlatıldı

TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! İzmirlioğlu A Haber'e konuştu

Bunu kabul etmeyen İzmirlioğlu, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'le görüştü. Başkan Tongsir, havuzun dernek tarafından işletildiğini ve kurallara göre yönetildiğini söyledi. İzmirlioğlu bu durumu şikâyet edeceğini söyleyince Tongsir bu kez "İstediğin yere şikâyet edebilirsin, elinden geleni de ardına koyma" yanıtını verdi. Yaşanan olayın üyeler tarafından duyulmasının ardından derneğe binlerce telefon ve mesaj gelirken, daha önceden de farklı gazetecilerin başına benzer saygısızlığın yapıldığı öğrenildi. Tüzükte böyle bir ayrımcı maddenin olmadığı ve tamamen başkan Tongsir'in kişisel kararı ile bu durumun yaşandığı da belirlendi.

"İSTEDİĞİN YERE ŞİKÂYET ET, ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA"



Mehmet İzmirlioğlu, yaşananları şöyle özetledi:

"Havuza girmek için Levent'teki TSYD tesislerine gittiğimde havuz görevlisi beni çekerek 'Abi eşiniz kapalı, açık havuza girmesi yasak, başkan tarafından yasaklandı' şeklinde uyarıda bulundu. Biz 'Eşim havuza girmeyecek, çocukların başında duracak' karşılığını verdik. Bu da kabul görmedi. Bir odada beklememizi istediler. Sonra başkanla konuşmak istedim. Oraya gittiğimde görevliler, yöneticiler ve başkan bir arada oturuyordu. Başkana dönerek bu durumun çok yakışıksız olduğunu, hangi devirde yaşadığımızı ve nasıl böyle bir karar aldıklarını sordum. Başkan çok ciddiyetsiz bir şekilde 'Burası özel kurum, özel bir dernek. Burada bizim kurallarımız geçerli ve bu kurallara uymak zorundasınız' dedi. Ben de bu durumun çağ dışı olduğunu, böyle bir kurala uymayacağımı ve adli makamlara şikâyette bulunacağımı söyledim. Başkan da 'İstediğin yere şikâyet edebilirsin, elinden geleni ardına koyma' dedi. Ben ve eşim bu olaydan çok etkilendik. Ben de bu olayın üstüne gitmek için yaşananların sıcaklığıyla Twitter'a yazdım ve olay sosyal medyada büyüdü, bu noktalara geldi. Bu olayın arkasında duruyorum ve bu olayın üstüne gitme konusunda elimden ne gelirse yapacağım."

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden de açıklama yayınlandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde;

Sosyal medya mecralarında 'Tesettürlü bir hanımefendinin Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı' yönünde iddialar yayınlanmıştır.

Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir.

TSYD havuzunda çağ dışı başörtüsü yasağı! Oğuz Tongsir 15 Temmuz'da da skandala imza attı

TSYD Başkanı'na suç duyurusu