TSYD Başkanı’na suç duyurusu

TSYD üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu, çocukları ve eşi ile gittiği derneğin Levent'teki havuzuna eşi başörtülü olduğu için alınmamış, buna tepki gösterince de "İstediğin yere şikâyet et, elinden geleni ardına koyma" cevabına maruz kalmıştı. Bazı dernek yöneticileri, olayın kapanması için sessiz kalınması gerektiği yönünde fikir beyan ederken, İzmirlioğlu tüm yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Bunun üzerine TSYD'den skandal bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada, "Bütün iyi niyetimizle sırf muhafazakar kadın üyelerimizin rahatsız olacağını düşünerek TSYD'de ayrı bir havuzu onlara tahsis etmiştik" denilirken bu havuzun kışın kullanılan kapalı havuz olduğunun belirtilmemesi dikkat çekti. Ayrıca açıklamadaki, "Her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratmak için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz" ifadeleri ise üyeler arasında ayrıştırma yapıldığını birinci ağızdan gözler önüne serdi.

KADEM: DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Kadın ve Demokrasi Vakfı, (Kadem) dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı kınadı ve şu paylaşımı yaptı: "Başörtüsü, bireysel bir hak ve özgürlüktür. Israrla uygulanmak istenen yasak ve ayrımcılıklar ise hem çağ hem akıl dışıdır! Bu ayrımcılığa imza atan Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı ve yönetimine, hukukun yanı sıra insanî ve medenî değerleri hatırlatırız. Kendilerinin de dediği gibi 'elimizden geleni ardımıza koymayacak' ve açılacak davanın takipçisi olacağı