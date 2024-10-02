Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 teröristin ölü ele geçirildiği, bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 19 sanık hakkında "Terör örgütü DHKP/C'ye üye oldukları" iddiasıyla 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

YARGILAMALAR TEK TEK OLACAK

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanıkların tek tek yargılanmasına karar verildi. O davalar görülmeye başladı. Davalar kapsamında bugün tutuklu sanıklar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Meryem Özsöğüt ve Seda Şaraldı hakim karşına çıktı.

Adliye saldırısına ilişkin dava görülmeye başladı

3 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İlk duruşmaya tutuklu sanık Kozağaçlı ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Fransa Barosuna kayıtlı bazı avukatlar ile çok sayıda izleyici de katıldı. Salonun kapasitesinden dolayı içeriye giremeyen izleyici avukatlar ile adliyenin güvenlik personeli arasında arbede yaşandı.

DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİLER

Ardından tutuklu sanık Kozağaçlı, arkadaşlarının solana alınmaması durumunda savunma yapmayacağını söyledi. Sanık avukatı, daha öncesinde büyük salon talebinde bulunduklarını tekrar etti. Sanık avukatı, " İstediğiniz kararları alın. Biz şimdi duruşmayı terk ediyoruz" diyerek salondan çıktı. Ara kararını açıklayan heyet, sanık Kozağaçlı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanıktan ele geçirilen dijital materyalleri üzerinde inceleme yapılıp yapılmadığının sorulmasını ve gizli tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına saldırı anı kamerada | Video

"YÜZLERCE EYLEM YÜRÜYÜŞ VE MİTİNG ÖRGÜTLEDİM"

Ardından DHKP-C terör örgütünün sözde sağlık kabini sorumlusu olduğu iddia edilen tutuklu sanık Meryem Özsöğüt'ün yargılamasında geçildi. Bu duruşmaya tutuklu sanık avukatı ve bazı izleyiciler katıldı. 6 Şubat akşamı gözaltına alındığını, suçsuz olduğunu ileri süren sanık "Tanıkların söyledikleri de yalan, yanlıştır. Yargılanmamı gerektirecek bir şey yoktur. Hiçbir ilgimin ve bağımın olmadığı olaylar yüzünden sürekli tutukluyum. 20 yıllık sendikal bir geçmişe sahibim, yüzlerce eylem, yürüyüş ve miting örgütledim. Eylemlerde kolluk kuvvetleriyle görüşmeler yaptım. Polisin tanıdığı bir ismim" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

3 DAVA AYNI GÜN

Son olarak ise avukat Seda Şaraldı'nın yargılandığı dava görüldü. Tutuklu sanık Şaraldı duruşma salonunda hazır edildi. Sanık avukatları, Fransa Barosuna kayıtlı bazı avukatlar ile çok sayıda izleyici de bu duruşmaya katıldı. Duruşma salonunun kapasitesi kadar izleyicinin alındığı davada sanık, dışarıda kalan izleyicilerin de içeri alınmasını istedi.

İZLEYİCİ KRİZİ

Duruşma salonunda tedbiren bekleyen çevik kuvvet ekibinin çıkarılmasın ve yerlerine avukat arkadaşları ile izleyicilerin oturmasını isteyen sanık Seda Şaraldı ile başkan arasında uzun süren diyaloglar yaşandı. Salona izleyicilerin gelmediği halde savunma yapmayacağını belirtti.

SAVUNMA YAPMADI

Mahkeme başkanı, duruşma düzeninin bu şekilde olduğunu ifade ederek talebi reddetti. Bu konuda direnen Seda Şaraldı, savunma yapmadı. Ara karar açıklanmadan avukatlar ve izleyiciler duruşma salonunu terk etti. Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.