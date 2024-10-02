Adliye saldırısına ilişkin dava görülmeye başladı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 teröristin ölü ele geçirildiği, bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 19 sanığın yargılaması tek tek yapılacak. Duruşması görülen iki sanık tüm izleyicilerin salona alınmamasını gerekçe göstererek savunma yapmadı.