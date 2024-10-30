SON DAKİKA: CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

Son dakika haberleri: CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında evinde gözaltına alındı.
Ahmet Özer'in evinde ve Belediye binasında polis ekipleri incelemelerde bulundu.
DEM PARTİ VE CHP'NİN ORTAK ADAYI!
2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, Ali Gökmen'in adaylığını çekerek 2024'te kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özer'i aday göstermişti. 31 Mart Yerel seçimlerinde Esenyurt'ta en çok oyu alan Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.
İLK İCRAATI İŞÇİ KIYIMI OLDU
Mazbatasını alıp göreve başlayan Özer, göreve başladığı ilk gün önceki CHP'li yönetim tarafından işe alının onlarca personelin iş akdini feshetmişti. Seçim sürecinde kimsenin ekmeğine dokunmayacağını belirten Özer, ters uygulamasıyla eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski yönetime yüklenmişti.
Ahmet Özer'in sosyal medya paylaşımında, "Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Öyle ki bu etik ve işe uygun olmayan alımlar seçim sonuçlarının belli olduğu 31 Mart'tan sonra da devam etmiştir. Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz "kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir" ifadeleri yer almıştı.Esenyurt'ta DEM Partili Ahmet Özer'in ilk icraatı işçi kıyımı oldu