CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı | Video
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ahmet Özer'in evinde ve Belediye binasında polis ekiplerinin arama yapıldığı öğrenildi.
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