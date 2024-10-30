Ekrem İmamoğlu Ahmet Özer’in skandallarına kalkan oldu: Terör bağlantılı başkana sahip çıktı!

"KIYMETLİ BİR İNSAN..."

Ekrem İmamoğlu Ahmet Özer için süreci titizlikle takip ettiğini belirterek sosyal medya hesabından, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı." açıklamasını yaptı.