Ekrem İmamoğlu Ahmet Özer’in skandallarına kalkan oldu: Terör bağlantılı başkana sahip çıktı!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi.
Terör bağlantısı ortaya çıkan Ahmet Özer'e CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan jet hızıyla destek açıklaması geldi.
"KIYMETLİ BİR İNSAN..."
Ekrem İmamoğlu Ahmet Özer için süreci titizlikle takip ettiğini belirterek sosyal medya hesabından, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı." açıklamasını yaptı.
DEM VE CHP'NİN ORTAK ADAYI
2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, Ali Gökmen'in adaylığını çekerek 2024'te kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özer'i aday göstermişti. 31 Mart Yerel seçimlerinde Esenyurt'ta en çok oyu alan Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.
İLK İCRAATI İŞÇİ KIYIMI
Mazbatasını alıp göreve başlayan Özer, göreve başladığı ilk gün önceki CHP'li yönetim tarafından işe alının onlarca personelin iş akdini feshetmişti. Seçim sürecinde kimsenin ekmeğine dokunmayacağını belirten Özer, ters uygulamasıyla eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski yönetime yüklenmişti.