Son dakika | Donald Trump’tan flaş ’Esad’ açıklaması: Rusya lideri Putin’e dikkat çeken gönderme

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, şunları kaydetti:

"Çok fazla hayat gereksiz yere harcanıyor, çok fazla aile yok oluyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i iyi tanırım. Şimdi harekete geçme zamanı. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor."