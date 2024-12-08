Orta Doğu’da tablo değişti: İsrail PKK işbirliği apaçık ortada! ABD ve Rusya cephesinde durum ne?

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

Reuters'a konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, Esad'ın pazar günü erken saatlerde Şam'dan ayrılıp bilinmeyen bir yere uçtuğunu ve muhaliflerin başkente girdiğini belirtti.

Flightradar internet sitesinde yer alan verilere göre, başkentin muhalifler tarafından ele geçirildiği bildirildiği sırada Suriye Hava Yolları'na ait bir uçak Şam Havalimanı'ndan havalandı.