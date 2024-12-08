Giriş Tarihi: 08.12.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
10:43
Orta Doğu’da tablo değişti: İsrail PKK işbirliği apaçık ortada! ABD ve Rusya cephesinde durum ne?
Suriye'de geçen hafta muhaliflerin başlattığı şok saldırıyla dengeler değişti. Kısa sürede önemli kentleri ele geçiren rejim karşıtı gruplar, pazar günü Başkent Şam'a girdi ve Esad rejimini devirdi. Böylelikle 2011 yılında başlayan iç savaşta yeni bir aşamaya gelinmiş oldu. Muhaliflerin öncülüğünde kurulacak yeni hükümet Orta Doğu'da yeni bir tablo doğuracak. Rusya'nın Akdeniz'deki gücü azalacak ve ABD destekli PKK/YPG ülkede tutunabilmek için İsrail'le daha yakın ilişkilere girecek.