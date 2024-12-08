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Giriş Tarihi: 08.12.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 10:43

Orta Doğu’da tablo değişti: İsrail PKK işbirliği apaçık ortada! ABD ve Rusya cephesinde durum ne?

Suriye'de geçen hafta muhaliflerin başlattığı şok saldırıyla dengeler değişti. Kısa sürede önemli kentleri ele geçiren rejim karşıtı gruplar, pazar günü Başkent Şam'a girdi ve Esad rejimini devirdi. Böylelikle 2011 yılında başlayan iç savaşta yeni bir aşamaya gelinmiş oldu. Muhaliflerin öncülüğünde kurulacak yeni hükümet Orta Doğu'da yeni bir tablo doğuracak. Rusya'nın Akdeniz'deki gücü azalacak ve ABD destekli PKK/YPG ülkede tutunabilmek için İsrail'le daha yakın ilişkilere girecek.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Orta Doğu’da tablo değişti: İsrail PKK işbirliği apaçık ortada! ABD ve Rusya cephesinde durum ne?

Esad rejimine bağlı ordu komutanlığı, pazar günü subaylara, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın 24 yıllık otoriter yönetiminin sona erdiğini bildirdi.

Orta Doğu’da tablo değişti: İsrail PKK işbirliği apaçık ortada! ABD ve Rusya cephesinde durum ne?

REJİM ÇÖKTÜ

Muhalifler, Suriye halkına yönelik ilk açıklamalarını devlet televizyonundan yayınladı: Muhalifler, "Şam'ı özgürleştirdik, Esad rejimini devirdik" açıklamasında bulundu.

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Orta Doğu’da tablo değişti: İsrail PKK işbirliği apaçık ortada! ABD ve Rusya cephesinde durum ne?

Muhalifler Esad'ın başkanlık sarayına da girdi. Bina terk edilmiş bir haldeydi.

Muhalifler ayrıca başkentin kuzeyindeki kötü şöhretli Saydnaya askeri hapishanesine girdiklerini ve oradaki tutukluları serbest bıraktıklarını duyurdu.

Orta Doğu’da tablo değişti: İsrail PKK işbirliği apaçık ortada! ABD ve Rusya cephesinde durum ne?

ŞAM SOKAKLARINDA KUTLAMALAR

Görgü tanıkları, Şam'ın ana meydanında toplanan binlerce kişinin, "Esad ailesinin yarım yüzyıllık iktidarından ardından özgürlük" sloganları atarak ve el sallayarak gösteri yaptığını aktardı.

Orta Doğu’da tablo değişti: İsrail PKK işbirliği apaçık ortada! ABD ve Rusya cephesinde durum ne?

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

Reuters'a konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, Esad'ın pazar günü erken saatlerde Şam'dan ayrılıp bilinmeyen bir yere uçtuğunu ve muhaliflerin başkente girdiğini belirtti.

Flightradar internet sitesinde yer alan verilere göre, başkentin muhalifler tarafından ele geçirildiği bildirildiği sırada Suriye Hava Yolları'na ait bir uçak Şam Havalimanı'ndan havalandı.

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